От ветреных балерин до лысины Ильича: как ленинградские водители заменяли навигатор

В Ленинграде в таксистов был свой узнаваемый язык.

Сегодня мы просто вбиваем адрес в навигатор. Но еще лет тридцать–сорок назад таксистам приходилось держать в голове тысячи улиц.

В Ленинграде с его сложной историей и бесконечными переименованиями это было настоящим искусством.

К.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина и студент 2 курса Александр Маттис рассказали "Городовому", как водители придумали свой язык.

«Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины?»

В Адмиралтейском районе есть исторический квартал — Семенцы. Раньше там стоял Семеновский полк. Улицы назывались просто и понятно: 1-я Рота, 2-я Рота и так далее до 7-й.

"Мнемоническая фраза использовалась для запоминания маршрута – первые буквы соответствуют историческим названиям шести улиц района Семенцы города Санкт-Петербурга: Рузовская – Можайская – Верейская – Подольская – Серпуховская – Бронницкая. В районе Семенцы с 1740-х гг. располагалась слобода Семеновского полка (откуда, собственно, и пошло название самого района) и улицы в ней назывались в соответствии с ротами: 1-я, 2-я и т.д. В середине XIX века произошло переименование улиц в честь городов Московской губернии и новая номенклатура, чуждая горожанам, потребовала особой мнемонической техники запоминания. Результатом чего и выступило «Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины?»" - рассказывает эксперт.

Почему именно балерина? Говорят, это офицерская шутка: гвардейцы часто ухаживали за танцовщицами императорских театров и регулярно жаловались на их ветреность.

В советские годы балерину заменили. Получилось: «Разве Можно Верить Пустым Словам Большевиков?». Смысл тот же, но с легким привкусом кухонного диссидентства.

С бороды на лысину

Еще один культовый маршрут ленинградских водителей звучал как насмешка: «Едем с бороды на лысину».

"Маршрут же «с бороды на лысину» - это маршрут с проспекта Карла Маркса (ныне Большой Сампсониевский проспект) до Площади Ленина, где стоит памятник Вождю пролетариата. В соответствии с внешними данными исторических личностей, в целях запоминания, была выбрана именно такая фраза", - рассказывает Алексанр Маттис.

Кстати, эта шутка была популярна не только на берегах Невы. В Новосибирске 60-х годов так называли поездку от левобережного проспекта Маркса на правый берег к центральной площади Ленина.

С бодуна на… юмор на грани

Чем смешнее или грубее фраза, тем проще мозгу ее запомнить. Чистая психология. Поэтому городской фольклор таксистов и железнодорожников полон соленых шуток.

"Подобные фразы, запоминающиеся благодаря игре слов или неожиданным образам, характерны для многих профессиональных слоев. В Петрограде есть еще несколько таких же емких названий маршрутов, вроде «С бодуна на тр...лку» (железнодорожный маршрут между станциями Дибуны – Тарховка) или «Через Саки на Майнаки» (маршрут от Исаакиевской площади до Проспекта Майорова, ныне Вознесенского проспекта)", - рассказывает эксперт.

Зачем все это было нужно?

Водительская рация в советском таксопарке трещала и шипела. Времени на долгие объяснения не было.

Куда проще крикнуть в трубку: «Я на Лысине!» вместо «Я на площади Ленина у Финляндского вокзала». Это экономило эфирное время, помогало быстрее ориентироваться не только таксистам.

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