От ладожского сига до «склизкой лопатки»: как в петербургских пословицах зашифровали историю города

Большинство русских пословиц пахнут полем, сеном и печной золой. Они родились в деревнях и учили пахать, сеять и терпеть. Но с Петербургом всё иначе.
Как рассказали "Городовому" к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ
Екатерина Зорина и студент 2 курса 1 семестра программы «Русский язык» Александр Маттис, город на Неве с самого начала жил по своим правилам.
Это был мир чиновников, гвардейцев, модных щеголей и сотен тысяч рабочих. Здесь родился свой, чисто городской фольклор. За каждой такой фразой стоит реальная история и быт имперской столицы.
"В отличие от многих традиционных русских пословиц, возникших в крестьянской среде, петербургские изречения нередко опираются на вполне конкретные городские реалии: имперскую бюрократию, торговлю, рыболовство, артиллерийские сигналы и приток населения из соседних губерний", - отмечает эксперт.
Битва столиц: калачи против рыбы и усов
«Славна Москва калачами, а Петербург — сигами»
Соперничество двух городов началось сразу, как только Петр I перенес столицу. Москва оставалась купеческой, домашней и сытной. Ее символом стал калач — традиционная выпечка, которую знали все.
А что Петербург? Город стоит у большой воды. Деликатесом здесь считался сиг — нежная северная рыба из Ладоги и Балтики. В Петербурге даже стояли специальные баржи-садки, где рыбу продавали прямо живой.
"Интересно, что у этой пословицы есть разные варианты, где символ Москвы, калачи, неизменен, а вот символ Северной столицы меняется.
Известны еще два варианта, с усачами и пиджаками, причем вариант с «усачами» считается самым ранним и наиболее распространенным, а с «пиджаками» более поздним.
Усачи – гвардейцы и представители чиновничества с характерной растительностью на лице, а пиджаки суть прямая отсылка к европейскому стилю одежды, характерному для жителей города", - рассказывает Александр Маттис.
«Денег кадка»: мечта и суровая реальность
«В Питере денег кадка, да опущена лопатка; кадка-то узка, а лопатка-то склизка»
Эту поговорку придумали не коренные жители. Ее привезли с собой мужики из вологодских и ярославских деревень, которые шли в столицу на заработки.
В деревнях ходили легенды: в Петербурге платят золотом, работы навалом, деньги гребут лопатой. Но на деле всё выходило иначе.
"Петербург нуждался в большом количестве рабочих рук для строительства, производства, обслуживания городской инфраструктуры.
Для выходцев из деревни Северная столица могла представляться местом, где денег значительно больше по сравнению с родными местами, однако заработок зависел от наличия работы, физических возможностей и других факторов, составлявших «склизкость лопатки»", - отмечает эксперт.
Кадка узкая — значит, пробиться к хорошему месту тяжело, конкуренция огромная. Лопатка склизкая — деньги из рук выскальзывают.
Жилье в столице стоило дорого, еда в лавках тоже, а обмануть доверчивого мужика норовили на каждом углу. Вот и выходило: город богатый, да взять свое не получается.
Живая история в паре слов
Городской фольклор — это не сказки. Это честный голос улицы. Петербургские поговорки показывают город без парадного лоска: сложным, дорогим, суетливым, но при этом открытым для тех, кто готов трудиться.
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