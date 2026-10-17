Соленая рыба в морозилке? Почему это лучший способ сохранить домашний посол на месяцы вперед

Магазинная слабосоленая рыба стоит дорого, а на вкус часто разочаровывает. Выход простой — солить самому.
Способ с рассолом (тузлуком) — самый надежный. Рыба просаливается равномерно и никогда не будет сухой. Особенно этот метод хорош для горбуши или кеты.
Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев дал "Городовому" идеальный рецепт засолки рыбы.
Базовый рецепт
Секрет в балансе соли и сахара. На один стакан воды вам понадобится:
- 1,5 столовые ложки соли;
- неполная ложка сахара;
- 3–4 горошины черного перца;
- 1 лавровый лист.
"Доводится всё это до кипения, выключается, полностью остужается. И в таком рассоле рыба солится в холодильнике в течение 12 часов", - говорит эксперт.
Как правильно солить
Рыбу нарежьте удобными кусочками. Кожу снимать не обязательно.
- Сложите кусочки в стеклянный контейнер или эмалированную миску. Металлическую посуду лучше не использовать, чтобы не появился привкус железа.
- Залейте рыбу остывшим рассолом. Жидкость должна полностью покрывать куски.
- Закройте крышкой и уберите в холодильник.
Рыба солится ровно 12 часов. Лучше всего залить ее вечером, чтобы к утру уже делать бутерброды.
Безопасность: что делать с паразитами
Соль обеззараживает рыбу, но не дает стопроцентной защиты. Самый надежный способ убить паразитов — это термическая обработка (жарка или варка).
С речной рыбой шутить нельзя вообще. С морской красной рыбой все проще, но перестраховаться стоит.
Как сохранить рыбу надолго
Рыба домашнего посола без консервантов долго в холодильнике не живет.
На каждый день: через 12 часов вытащите рыбу из рассола, промокните бумажным полотенцем и смажьте капелькой растительного масла. В закрытом контейнере она простоит 3–4 дня. Держать ее в рассоле дальше нельзя — она раскиснет.
Впрок: если рыбы получилось много, просто заморозьте ее. Слабосоленая красная рыба отлично переносит заморозку.
"Рыба солёная в домашних условиях не предназначена для длительного хранения, но при этом солёная рыба прекрасно хранится в заморозке.
Поэтому, если хотите на длительное время сохраните её, засолите и уберите в морозилку на тот срок, который нужен", - советует шеф-повар.
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