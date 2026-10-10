Хоть килограмм соли насыпь: идеальная малосольная рыба своими руками

Шеф-повар рассказал, как засолить красную рыбу дома.

Магазинная красная рыба часто бывает либо перемороженной, либо слишком солёной. А стоит как крыло самолёта. Намного проще, дешевле и вкуснее засолить её дома.

Как рассказал "Городовому" шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев, для кухни идеально подходит сухой посол.

"Такая рыба хранится солённая 5 дней, малосольная — 3 дня. Ну, а способ посолки рыбы в рассоле всё-таки подходит больше для больших объёмов", - говорит эксперт.

Золотые пропорции: соль и сахар

Расчёт берём на полкилограмма филе (обычно это как раз один средний кусок лосося, форели или горбуши):

Для малосольной рыбы: 1 столовая ложка соли и половина столовой ложки сахара.

1 столовая ложка соли и половина столовой ложки сахара. Для классической солёной рыбы: 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара.

Добавляем изюминку

База — это просто соль и сахар. Но вкус можно легко прокачать:

Аромат: добавьте щепотку свежемолотого чёрного перца и натрите немного цедры лимона или апельсина.

добавьте щепотку свежемолотого чёрного перца и натрите немного цедры лимона или апельсина. По-скандинавски (Гравлакс): нарубите большую горсть свежего укропа и сбрызните рыбу рюмкой крепкого алкоголя (водка, джин или коньяк). Алкоголь сделает мясо плотнее и придаст тонкий благородный аромат, спирт при этом выветрится.

Как солить: пошагово

Смешайте соль, сахар и специи. Хорошенько натрите кусок со всех сторон. Оставьте рыбу прямо на столе при комнатной температуре на 2–3 часа. Заверните в пищевую плёнку (или положите в контейнер под небольшую банку с водой) и уберите в холодильник. Ждите от 15 до 24 часов (удобно делать на ночь). Утром слейте выделившийся сок и промокните рыбу бумажным полотенцем. Готово!

Рыбу невозможно пересолить

Не бойтесь ошибиться с граммами. В рыбе работает простая физика: клетки берут ровно столько соли, сколько могут в себя впитать.

Даже если вы засыплете кусок толстым слоем соли, он не станет ядовито-горьким. Лишнее просто останется на поверхности, его можно счистить ножом или смыть холодной водой.

"Пересолить невозможно, то есть хоть килограмм соли засыпьте, она всё равно не возьмёт в себя соли больше, чем это предусмотрено клеточными возможностями. В принципе, засолка — это способ и сохранения консервации, и избавления от паразитов в том числе. Но самый надёжный способ избавления от паразитов — это термическая обработка", - отмечает шеф-повар.

Если засолили слишком много, нарежьте остатки кусочками, сложите в банку и залейте обычным растительным маслом. Так она спокойно простоит ещё неделю.

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