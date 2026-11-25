Как подготовиться к морозам и гололедице

В Северной столице вот-вот наступит настоящая зима: к концу недели температура опустится до −5 градусов, а снег и гололедица станут привычными спутниками городских улиц.

По данным синоптиков, похолодание начнётся уже в середине недели — самое время заранее подстроиться под капризы погоды.

Прогноз на ближайшие дни

Уже в среду, 25 ноября, температура будет держаться около нуля в течение суток, а небо останется облачным. Временами пойдёт небольшой снег и мокрый снег — классическая «переходная» погода, когда асфальт особенно коварен.

Ветер поменяет направление: ночью он будет северо‑восточным и северным, днём — северным и северо‑западным. Атмосферное давление останется стабильным.

Чего опасаться в ближайшие дни

Главная опасность — гололедица: она сохранится на дорогах и тротуарах как минимум три дня подряд. Из‑за чередования снега и околонулевых температур лёд появляется незаметно, а значит, риск поскользнуться или попасть в занос резко растёт.

Как пережить похолодание: простые советы

наденьте обувь с нескользящей подошвой — рельеф и протектор реально спасают на льду;

сократите скорость и увеличьте дистанцию, если садитесь за руль — тормозной путь на скользкой дороге сильно растёт;

планируйте больше времени на дорогу: из‑за гололедицы темп движения всегда ниже обычного;

избегайте резких манёвров и поворотов — на льду даже небольшой наклон может стать причиной падения;

держите при себе перчатки и шарф: ветер и влажность усиливают ощущение холода даже при небольшом минусе.

Погода в Петербурге любит преподносить сюрпризы, но если подготовиться заранее, любые морозы будут не страшны.

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