Огород ликует от соседей — 10 растений: сорняки уходят, тяпка отдыхает, а грядки благоухают
Некоторые вдобавок выделяют вещества, угнетающие соседей. Если подобрать виды под условия участка, прополку можно свести к редким точечным вылазкам.
Виды для затенённых и переувлажнённых уголков
Живучка ползучая приживается даже на скудной земле и быстро закрывает пустоты — одуванчику здесь места не остаётся. Чтобы не расползлась слишком широко, вкопайте ограничитель из пластика на 15–20 см. Барвинок чувствует себя под кронами деревьев, переживает холода без укрытия и радует голубыми цветками. Герань балканская в тени смыкается в плотный дёрн, а её аромат отпугивает насекомых-вредителей. Вербейник монетчатый стоит сажать в низинах: он декоративен и забирает избыток влаги.
Виды для открытого солнца и скудного грунта
Тимьян ползучий стелется ароматным ковром, не боится засухи и своим запахом отваживает вредителей. Перед посадкой добавьте в грунт песок и золу. Очиток едкий выживает на камнях и склонах, где другие растения гибнут. Дюшенея индийская напоминает землянику, но растёт напористее — её стихия склоны и тенистые места.
Азот, биомасса и бордюры
Клевер белый насыщает почву азотом и не боится вытаптывания. Скашивайте его до цветения — срезанная зелень пойдёт на мульчу. Фацелия за один сезон наращивает много зелёной массы и снижает кислотность грунта. Манжетка мягкая оформит границу вдоль дорожек, а её листья собирают утреннюю росу.
Полезный совет
Автор "Городового" Алина Владимирова советует не оставлять между растениями-защитниками открытую землю. Уложите картон без типографской краски, а сверху — срезанную траву или компост. Картон перекроет семенам сорняков доступ к свету, а к концу сезона перегниёт и обогатит почву. Отдельные пробившиеся сорняки прижигайте кипятком или 9% уксусом. Посейте укроп, гречиху или кориандр — они приманят жужелиц, которые питаются семенами сорных трав.