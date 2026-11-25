Сорняки отступают не только под тяпкой. Есть растения, которые сами захватывают пространство, затеняют землю и не дают конкурентам пробиться.

Некоторые вдобавок выделяют вещества, угнетающие соседей. Если подобрать виды под условия участка, прополку можно свести к редким точечным вылазкам.

Виды для затенённых и переувлажнённых уголков

Живучка ползучая приживается даже на скудной земле и быстро закрывает пустоты — одуванчику здесь места не остаётся. Чтобы не расползлась слишком широко, вкопайте ограничитель из пластика на 15–20 см. Барвинок чувствует себя под кронами деревьев, переживает холода без укрытия и радует голубыми цветками. Герань балканская в тени смыкается в плотный дёрн, а её аромат отпугивает насекомых-вредителей. Вербейник монетчатый стоит сажать в низинах: он декоративен и забирает избыток влаги.

Виды для открытого солнца и скудного грунта

Тимьян ползучий стелется ароматным ковром, не боится засухи и своим запахом отваживает вредителей. Перед посадкой добавьте в грунт песок и золу. Очиток едкий выживает на камнях и склонах, где другие растения гибнут. Дюшенея индийская напоминает землянику, но растёт напористее — её стихия склоны и тенистые места.

Азот, биомасса и бордюры

Клевер белый насыщает почву азотом и не боится вытаптывания. Скашивайте его до цветения — срезанная зелень пойдёт на мульчу. Фацелия за один сезон наращивает много зелёной массы и снижает кислотность грунта. Манжетка мягкая оформит границу вдоль дорожек, а её листья собирают утреннюю росу.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова советует не оставлять между растениями-защитниками открытую землю. Уложите картон без типографской краски, а сверху — срезанную траву или компост. Картон перекроет семенам сорняков доступ к свету, а к концу сезона перегниёт и обогатит почву. Отдельные пробившиеся сорняки прижигайте кипятком или 9% уксусом. Посейте укроп, гречиху или кориандр — они приманят жужелиц, которые питаются семенами сорных трав.