«Зятька» и «Тещу» задвигаю на дальний план: сажаю этот зеленый шедевр – плодов пруд пруди

Штампует зеленецы как заведенный

Одним из наиболее перспективных гибридов огурцов является раннеспелый «Артист» F1, период вегетации которого составляет от 38 до 50 дней.

Растение обладает высокой энергией роста и развитой корневой системой, обеспечивая урожайность до 8,5 кг/м². Гибрид адаптирован как для защищенного, так и для открытого грунта.

Плоды характеризуются цилиндрической формой, темно-зеленым окрасом с пятнистостью и средним весом 90–95 г.

Данный гибрид демонстрирует высокую устойчивость к основным патогенам, включая кладоспориоз, мучнистую росу и вирус огуречной мозаики.

Посев на рассаду целесообразно проводить в конце апреля с последующей высадкой в грунт в конце мая при формировании 3–4 настоящих листьев. Прямой посев в открытый грунт рекомендуется осуществлять в мае–июне по схеме 30×70 см.

«Сорт обладает высокими потребительскими характеристиками. При соблюдении регламента подкормок плодоношение продолжается до поздней осени. Плоды отличаются отсутствием горечи и устойчивостью к пожелтению», – поделилась впечатлениями агроном Ксения Давыдова.

Фото сгенерировано ИИ

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