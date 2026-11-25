«Зятька» и «Тещу» задвигаю на дальний план: сажаю этот зеленый шедевр – плодов пруд пруди
Одним из наиболее перспективных гибридов огурцов является раннеспелый «Артист» F1, период вегетации которого составляет от 38 до 50 дней.
Растение обладает высокой энергией роста и развитой корневой системой, обеспечивая урожайность до 8,5 кг/м². Гибрид адаптирован как для защищенного, так и для открытого грунта.
Плоды характеризуются цилиндрической формой, темно-зеленым окрасом с пятнистостью и средним весом 90–95 г.
Данный гибрид демонстрирует высокую устойчивость к основным патогенам, включая кладоспориоз, мучнистую росу и вирус огуречной мозаики.
Посев на рассаду целесообразно проводить в конце апреля с последующей высадкой в грунт в конце мая при формировании 3–4 настоящих листьев. Прямой посев в открытый грунт рекомендуется осуществлять в мае–июне по схеме 30×70 см.
«Сорт обладает высокими потребительскими характеристиками. При соблюдении регламента подкормок плодоношение продолжается до поздней осени. Плоды отличаются отсутствием горечи и устойчивостью к пожелтению», – поделилась впечатлениями агроном Ксения Давыдова.
Фото сгенерировано ИИ
Читайте также
Не «Кураж» и не «Герман»: дачники охотятся за этим сортом – зеленцы как в сказке, слаще меда.
«Герман» больше не сажаю: выбираю новый сорт – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени.