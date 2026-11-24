Бульон станет прозрачным, как слеза: ушлые хозяйки добавляют этот продукт — результат за 3 минуты

Секрет идеального бульона

Приготовление супов является практически рутиной, однако далеко не всем известны профессиональные методы достижения ресторанного качества подачи и вкуса блюда.

Ключевым аспектом является создание светлого, прозрачного бульона, для очистки которого от мутности и нежелательного оттенка существуют эффективные специализированные приемы.

Большое влияние на результат оказывает и технология варки: предпочтение следует отдавать максимально свежему мясу, а использование отрубов на кости является более целесообразным, чем выбор постного филе.

В случае если итоговый бульон сохраняет темный оттенок и мутность, ситуацию можно легко исправить. Остудите бульон до теплого состояния, после чего введите в него предварительно взбитый яичный белок тонкой струйкой и верните емкость на плиту. Доведите состав до кипения и проварите в течение 2–5 минут.

За это время белок свернется, абсорбировав остатки мясной пены. После процеживания бульон станет значительно светлее и прозрачнее.

Фото сгенерировано ИИ

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