Быстрая и вкусная закуска

Классический метод маринования рыбы требует длительного времени выдержки, однако существует экспресс-способ, позволяющий подать готовое блюдо уже через 2–3 часа. Ускорение процесса достигается за счет добавления лимонного сока в состав рассола.

Для приготовления необходимо разделать одну крупную сельдь: удалить голову, плавники, хвост, внутренности и кости, после чего промыть и тщательно обсушить тушку.

Для маринада подготовьте раствор из стакана воды, 2 чайных ложек соли и 2 чайных ложек сахара, дополнив их специями по вкусу. Смесь следует довести до кипения, полностью охладить, а затем ввести сок половины лимона и две столовые ложки горчицы.

Подготовленные кусочки рыбы залейте полученным рассолом и поместите в закрытую емкость в холодное место на два часа. По истечении указанного времени продукт будет готов к сервировке. Приятного аппетита.

Фото сгенерировано ИИ

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