Не «Кураж» и не «Герман»: дачники охотятся за этим сортом – зеленцы как в сказке, слаще меда

Настоящий «зелёный» трудяга

Для достижения высоких показателей урожайности огурцов рекомендуется использовать проверенные сорта с подтвержденной эффективностью.

Профессиональные агрономы и садоводы отдают предпочтение гибриду «Геракл», сочетающему превосходные органолептические качества с высокой продуктивностью.

Данный партенокарпический гибрид не требует опыления и характеризуется ранним сроком созревания — 45 дней с момента появления всходов. Урожайность достигает 25 кг с одного квадратного метра при средней массе плода до 150 г.

Плоды сорта «Геракл» имеют цилиндрическую форму, выраженную бугристость и темно-зеленый окрас. Длина огурцов составляет до 18 см, а плотная кожица обеспечивает отличную лежкость при хранении. Вкусовые качества характеризуются умеренной сладостью, выраженной хрустящей текстурой и сочностью.

Сорт отличается устойчивостью к болезням и нетребовательностью к агротехнике, что делает его оптимальным выбором для эффективного выращивания при минимальных трудозатратах.

Фото сгенерировано ИИ

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