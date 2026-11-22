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Пучковый сорт огурцов, который порадует урожаем

Подготовка к предстоящему садово-огородному сезону требует заблаговременного планирования.

Особого внимания заслуживает самоопыляемый гибрид «Шоша» пучкового типа плодоношения. Данный сорт высоко оценен специалистами за ранние сроки созревания: первый сбор урожая возможен уже на 40-й день после высадки. Плоды обладают отличными вкусовыми характеристиками, выраженной хрустящей текстурой и отсутствием горечи, сохраняя при этом высокие товарные качества.

Огурцы сорта «Шоша» отличаются тонкой бугорчатой кожицей с белыми шипами, не склонной к огрубению. Средние размеры плодов составляют 3 см в диаметре и 10 см в длину. Важным преимуществом является сохранение формы, цвета и вкусовых качеств даже при перерастании плодов до 20 см.

Гибрид характеризуется энергичным ростом, развитой листовой массой и стабильной урожайностью, что позволяет эффективно выращивать его даже при высокой плотности посадки.

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