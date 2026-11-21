Умные хозяйки льют в кастрюлю с пельменями стакан холодной воды - и едят вкуснющее блюдо: не слипаются и не развариваются

Раньше хозяйки при варке пельменей после закипания добавляли в кастрюлю стакан холодной воды.

В те времена плиты не позволяли регулировать нагрев, и такой прием позволял растянуть приготовление мясной начинки – которая готовится медленнее теста, а оно нередко разваривается. Но стоит ли пользоваться этим лайфхаком сегодня?

Как варить пельмени

Возьмите большую кастрюлю, залейте ее водой и дождитесь кипения. Высыпьте пельмени и первые пару минут помешивайте их, чтобы они не прилипли друг к другу и ко дну.

Далее у вас есть два варианта: уменьшить огонь и поддерживать умеренное кипение – или добавить немного холодной воды.

Если у вас свежие маленькие пельмени, доливать холодную воду нет необходимости. А если пельмени большие и замороженные, то благодаря доливу фарш прогреется лучше.

Распространенная ошибка – варить пельмени на сильном кипении. Так тесто становится еще уязвимее, поскольку пельмени начинают с большой скоростью ударятся друг о друга и о стенки кастрюли. Если вы варите домашние изделия, у которых тесто тонкое, а швы плохо защипаны, то совсем скоро от оболочки фарша не останется и следа.