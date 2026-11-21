Как такие исследования становятся ступенькой в большую науку

Когда говорят о науке, редко вспоминают школьников, но работа юной исследовательницы из Петербурга доказывает: важные наблюдения начинаются с простого интереса.

Софья Белимова, воспитанница Клуба юных натуралистов, получила диплом первой степени на Всероссийском Тимирязевском конкурсе за двухлетнее изучение яблонь.

Что изучала Софья

В течение 2025–2026 годов девушка наблюдала за 166 яблонями на территории муниципального образования «Георгиевский». Она фиксировала, когда деревья начинают цвести, сколько длится каждый этап развития, и как эти сроки зависят от погоды.

Ещё Софья считала, сколько тепла нужно яблоням на ключевых стадиях роста — такие расчёты помогают понять, какие сорта лучше приживаются в городе.

Детали и научная ценность работы

Помимо сроков, Софья описывала сами плоды и другие признаки деревьев: размер, цвет, плотность кожуры — всё это важно для селекции.

Отдельным блоком стало наблюдение за тем, какие деревья охотнее выбирают городские птицы и другие животные: такие данные показывают, насколько сорт «вписывается» в городскую экосистему.

Проект шёл под кураторством специалистов Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова — они помогали с методиками и практикой, сообщает источник.

История Софьи — хороший пример того, как внимательность и системность превращают школьный интерес в настоящий научный результат. А главное — такой путь открыт каждому, кто готов замечать детали и не бояться задавать вопросы.

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