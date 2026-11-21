Как приготовить нежный пирог с лимонным соком и цедрой

Когда шарлотка и прочая выпечка уже надоела, стоит присмотреться к рецепту “Лимонника”. Пирог получается пышным, нежным и ароматным. Все ингредиенты смешиваются в одной миске, тесто заливается в форму и запекается в духовке. После приготовления остается лишь покрыть пирог сахарной глазурью.

Что понадобится

Для теста: 250 мл кефира, 3 куриных яйца, 120 г сахара, 200 г муки, 80 г сливочного масла, 1 лимон, 1 столовая ложка разрыхлителя, 2 щепотки соли.

Для глазури: 60 г сахарной пудры, 3 столовые ложки лимонного сока.

Как готовить

Натрите цедру на мелкой терке, выжмите из лимона сок. Для теста понадобится всего 2 столовые ложки сока, остальной нужно оставить для глазури.

Взбейте яйца, сахар и соль. Влейте кефир, растопленное масло, лимонный сок. Всыпьте разрыхлитель, цедру и муку. Перемешайте тесто.

Форму смажьте маслом, перелейте тесто и поставьте в прогретую до 200 градусов духовку. Готовьте пирог 20 минут при высокой температуре, после чего снизьте ее до 160 градусов. Продолжайте выпекать “Лимонник” еще 20 минут.

Дайте выпечке остыть, перемешайте лимонный сок с пудрой и залейте пирог сверху. Снимите форму, нарежьте и подавайте к столу, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова любит готовить “Лимонник”, ведь он получается невероятно вкусным и ароматным. Из-за лимонного сока выпечка получается в меру сладкой. Автор пробовала делать пирог из апельсинового сока и цедры. Получается не менее вкусно.

Фото: Сгенерировано ИИ

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