«Бычье сердце» – моветон: теперь в топе этот сорт – плоды по 300 г, мясистые и сладкие

Урожайный и устойчивый к болезням сорт

Подготовка к посевному сезону выходит на финишную прямую, и эксперты портала «Городовой» рекомендуют обратить внимание на сорт томатов «Резонанс».

Этот сорт характеризуется ранними сроками созревания: сбор урожая возможен уже через 100 дней. К ключевым преимуществам «Резонанса» относятся универсальность применения и высокие органолептические показатели.

Плоды обладают сбалансированным вкусом с характерной кислинкой и насыщенным ароматом, а масса одного томата может достигать 300 грамм.

Компактные кусты высотой до 50 см не требуют сложного формирования или интенсивного пасынкования, что делает сорт оптимальным для начинающих садоводов. Особого внимания заслуживает устойчивость «Резонанса» к фитофторозу — наиболее распространенному заболеванию, способному привести к быстрой потере урожая.

Сорт демонстрирует высокую продуктивность даже в условиях засухи и повышенных температур, что гарантирует стабильный урожай.

Фото сгенерировано ИИ

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