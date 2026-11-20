Не сорта, а чистое «мясо»: плоды крупные, сочные – дачники уже открыли на них охоту

Урожайные и вкусные сорта томатов

На сегодняшний день существует обширный ассортимент сортов томатов, однако садоводы отдают приоритет культурам с мясистыми плодами. Наибольшим спросом пользуются сорта «Карамельные сердца» и «Сладкое говяжье сердце».

«Карамельные сердца»

Спелые плоды обладают красноватым оттенком с оранжевым отливом. Масса одного томата может достигать 400 г, в связи с чем они не предназначены для цельноплодного консервирования.

Данный сорт характеризуется пряным ароматом, плотными стенками и сочной мякотью. Рекомендуется использовать продукт в приготовлении холодных супов, салатов и закусок, не требующих термической обработки.

«Сладкое говяжье сердце»

Сорт отличается высокой продуктивностью: в каждой кисти формируется до пяти плодов. Вес томата в среднем составляет 600 г, однако встречаются и более крупные экземпляры.

Плоды имеют округло-сердцевидную форму и розово-красный окрас. Вкусовые качества характеризуются сливочными нотами и умеренной сладостью с легкой кислинкой.

Фото сгенерировано ИИ

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