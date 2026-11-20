Как распределились места и что учитывали жители

Петербург подвёл итоги осеннего месячника по благоустройству: горожане оценили, насколько хорошо районы подготовились к зиме. По результатам онлайн‑опроса, пальму первенства взял Калининский район — именно его уборку назвали образцовой.

Кто в лидерах и что оценивали

Калининский район петербуржцы признали самым благоустроенным — уборку там сочли достойной оценки «отлично». На втором месте оказался Московский район, на третьем — Курортный.

Отрыв между лидерами минимальный, а низких оценок не было вовсе. При оценке горожане учитывали не только улицы, тротуары и зелёные зоны, но и подходы к школам, поликлиникам, соцобъектам, а также территории возле магазинов и ТЦ — то есть картину в целом.

Масштабы работ и выводы комитета

Месячник проходил с 1 по 31 октября: за это время привели в порядок 301 миллион квадратных метров городских территорий. В уборке участвовали более 225 тысяч человек.

В комитете по благоустройству отметили важный момент: районы, которые раньше отставали, учли ошибки и подтянули показатели — в итоге весь город вошёл в зиму более опрятным.

Осенний месячник показал: когда усилия служб заметны и складываются в цельную картину, город выглядит ухоженным, а жители это видят и ценят.

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