Почему планы поменялись

Станция метро «Девяткино» продолжит работать в обычном режиме — закрывать её на реконструкцию не планируют. Причина не в отсутствии потребности в обновлениях, а в слишком высоких рисках для транспортной системы: любое масштабное вмешательство ударит по жителям Мурино и соседних территорий.

Почему от реконструкции отказались

Комитет по транспорту Петербурга пояснил: если ремонтировать подземные пешеходные переходы, работы придётся вести открытым способом — а это означает остановку движения поездов и полное закрытие станции.

Поскольку «Девяткино» работает безальтернативно, такой сценарий признали нецелесообразным: он сильно снизит качество транспортного обслуживания для тысяч пассажиров.

Кроме того, ограничения затронули бы и Приозерское направление железной дороги, что добавило бы проблем всей сети узла.

Какие решения рассматривают вместо закрытия

Вместо масштабной реконструкции власти делают ставку на точечные улучшения. Сейчас обсуждают соединение северного пешеходного тоннеля с новым подземным переходом, который проектирует Ленобласть.

Параллельно прорабатывают обустройство дополнительных выходов с западной стороны и строительство лестничных спусков со стороны бульвара Менделеева — эту задачу решают совместно комитет по транспорту, метрополитен, власти Ленобласти и инвестор ТПУ «Девяткино».

Важный плюс: все эти работы планируют вести без перекрытия движения.

Ситуация вокруг «Девяткино» — пример того, как транспортная логика перевешивает желание всё сразу переделать: вместо рискованного закрытия делают ставку на постепенные, но безопасные улучшения.

Благодаря этому жители Мурино могут рассчитывать на стабильную работу узла и постепенное повышение комфорта без масштабных неудобств.

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