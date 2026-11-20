Красную рыбу теперь солю только по-шведски — тает во рту: рецепт вкусноты с точными пропорциями

Как засолить семгу по-шведски - простой рецепт

Хозяйки все чаще солят красную рыбу сами, так как магазинная продукция не всегда имеет привлекательную стоимость и хорошее качество. Есть много рецептов засолки рыбы, но лучше присмотреться к тому, который достался от Марианны Хультберг. Долгое время она работала в Москве советником шведского посольства по культуре.

Именно норвежцы и шведы отлично разбираются в засолке семги. Сделать рыбу нежной, ароматной и вкусной можно с помощью простого рецепта

Что потребуется

семга - 400 г; укроп - 1 пучок; соль - ½ столовой ложки; сахар - ½ столовой ложки.

Приготовление

Мелко нарежьте укроп. Разделите рыбу на две одинаковые части. В миску выложите зелень, соль и сахар, после чего перемешайте массу.

Поверх одного филе нанесите посолочную смесь, прикройте его другой частью, после чего выложите рыбу в пакет и отправьте в контейнер. Для равномерной просолки рыбы сверху потребуется выложить груз.

В течение двух часов рыбу нужно держать при комнатной температуре, после чего уберите ее в холодильник на 2 дня. Перед подачей обязательно удалите укроп, нарежьте семгу тонкими ломтиками, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова при засолке красной рыбы добавляет не только укроп, но и немного цедры апельсина. От этого семга приобретает более яркий аромат, а также интересный вкус. Рыбу можно подать на праздничный стол не только в качестве нарезки, но и сделать с ней рулетики из лаваша и творожного сыра. Получается вкуснятина.

Фото: Сгенерировано ИИ

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