В Петербурге водителям предлагают работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Как меняется ситуация в Петербурге

Транспортно‑логистическая сфера сейчас особенно активно ищет водителей — и готова платить заметно выше среднего. Спрос уверенно растёт, а конкуренция среди соискателей снижается.

Где платят больше всего

Самые высокие предложения — в Набережных Челнах: водителю‑экспедитору обещают от 350 тысяч рублей. В Москве специалисту с категорией Е дают от 270 до 330 тысяч, в Магадане — от 260 до 300 тысяч.

В Усть‑Илимске водитель лесовоза может рассчитывать на 217,5 тысяч рублей, в посёлке Югоренок — до 217,5 тысяч для начальника автотранспортного участка. В Петербурге потолок для водителей электробусов — до 200 тысяч рублей.

Что происходит в Петербурге

С лета спрос на водителей в городе заметно вырос: к августу вакансий стало почти вдвое больше, чем в январе (2,1 тысячи). При этом конкуренция упала с 13,5 до 8,1 резюме на место.

По данным SuperJob, водитель грузовика — самая востребованная профессия в логистике, причём больше половины вакансий подходят новичкам или тем, у кого стаж не больше года.

Рынок сейчас на стороне водителей: предложений много, ставки высокие, а порог входа нередко невысокий. Главное — выбирать осознанно и смотреть на полный пакет условий, а не только на сумму в заголовке.

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