«Трамп» на грядке: названы урожайные сорта капусты – хрустеть будете уже в июле

Урожайные сорта капусты

Употребление свежей капусты собственного урожая в середине лета является мечтой многих дачников. Профессиональные агрономы рекомендуют высаживать два раннеспелых гибрида для обеспечения потребностей в летний период.

Гибрид «Трамп F1»

Характеризуется коротким вегетационным периодом: сбор урожая возможен через 55 дней после высадки рассады в грунт. Сорт формирует заостренные кочаны массой до 2 кг, обладающие нежным вкусом и высокой устойчивостью к растрескиванию, что делает его ценным источником витаминов.

Гибрид «Барака F1»

Раннеспелая культура со сроком созревания 55–60 дней. Данный сорт отличается высокой продуктивностью, массой головок до 3 кг и устойчивостью к внешним факторам. Продукт обладает превосходными органолептическими свойствами, товарным внешним видом и оптимален для употребления в свежем виде.

Фото сгенерировано ИИ

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