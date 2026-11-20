«Трамп» на грядке: названы урожайные сорта капусты – хрустеть будете уже в июле
Употребление свежей капусты собственного урожая в середине лета является мечтой многих дачников. Профессиональные агрономы рекомендуют высаживать два раннеспелых гибрида для обеспечения потребностей в летний период.
Гибрид «Трамп F1»
Характеризуется коротким вегетационным периодом: сбор урожая возможен через 55 дней после высадки рассады в грунт. Сорт формирует заостренные кочаны массой до 2 кг, обладающие нежным вкусом и высокой устойчивостью к растрескиванию, что делает его ценным источником витаминов.
Гибрид «Барака F1»
Раннеспелая культура со сроком созревания 55–60 дней. Данный сорт отличается высокой продуктивностью, массой головок до 3 кг и устойчивостью к внешним факторам. Продукт обладает превосходными органолептическими свойствами, товарным внешним видом и оптимален для употребления в свежем виде.
Фото сгенерировано ИИ
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