Облачная погода ждет Петербург в эти выходные

Без бурь, но с нюансами

Выходные в Петербурге обещают пройти без резких сюрпризов: ветер останется умеренным, а осадки не должны испортить планы. Правда, температура будет балансировать у нулевой отметки — самое время вспомнить про непромокаемую обувь и шарф.

Суббота, 21 ноября: пасмурно, но спокойно

День пройдёт без осадков, небо останется затянутым облаками. Ветер будет менять направление: утром — юго‑западный, ночью — восточный, скорость — до 4 метров в секунду.

Температура утром и днём удержится на уровне +1 градуса, к ночи слегка опустится до 0. Такой ровный фон удобен для прогулок, но из‑за влажности воздух покажется прохладнее, чем показывают термометры.

Воскресенье: облачность и смешанные осадки

В воскресенье сохранится облачная погода, а к вечеру и ночью возможен дождь со снегом. Ветер будет переменчивым: утром — восточный, днём — северо‑восточный, вечером — западный, ночью — северо‑западный; его скорость не превысит 2 метров в секунду.

Утром температура составит 0 градусов, днём поднимется до +1, к вечеру опустится до −1, ночью снова вернётся к 0.

Такая погода — не повод сидеть дома: достаточно немного подстраховаться, и выходные пройдут спокойно, без неприятных сюрпризов.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет зима в России.