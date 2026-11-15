Покупаю печенье «Рыбки» и сметану: быстрый торт без выпечки и масляного крема — вкусный десерт готовится за минуты

Готовим торт без выпечки - понадобится всего 4 ингредиента

Если взять печенье “Рыбки”, смешать их с вареной сгущенкой, бананами и сметаной, то можно получить нежный торт. Духовку включать не придется. На подготовку торта уйдет не более пяти минут.

Ингредиенты

400 г печенья “Рыбки”, 500 г сметаны 20%, 6 столовых ложек вареной сгущенки, 2 банана.

Как готовить

Сметану соединяем с вареной сгущенкой, взбиваем миксером до крема. Бананы очищаем от кожуры, нарезаем их небольшими кубиками.

Перекладываем печенье и бананы в крем, перемешиваем. Каждое печенье должно покрыться кремом. Форму застилаем пищевой пленкой, перекладываем массу и разравниваем поверхность.

Убираем торт в холодильник на 3 часа, переворачиваем его и выкладываем на блюдо. Снимаем пленку и сразу разрезаем на порции. После этого домашний торт можно подавать к столу, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит торт из крекеров “Рыбки” постоянно. Для украшения десерта можно использовать шоколадную глазурь, которая делается из шоколада, небольшого количества молока и сливочного масла.

Фото: Сгенерировано ИИ

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