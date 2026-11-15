Приобрела копеечный коврик Eva – теперь дома тепло даже в –30: надежное решение против сквозняков

С пластиковых окон при похолоданиях часто тянет холодным воздухом.

Причин этому несколько: микротрещины в монтажных швах, усадка пены, некачественная теплоизоляция бетонного проема под панелями.

Но есть один простой лайфхак по утеплению окон – и это коврики EVA для авто и дома. Их закрытая мелкопористая структура не впитывает воду, стойко переносит температурные перепады и обеспечивает надежный тепловой барьер.

Как утеплить окна

Сначала найдите все места, от которых тянет холодом. Определить участки продувания поможет зажигалка: проведите пламенем вдоль стыков рамы со стеной и посмотрите, где огонек начинает колыхаться.

Затем протрите и обезжирьте поверхность подоконников и откосов – на ней не должно быть пыли и грязи.

Измерьте рулеткой глубину и ширину подоконника и боковых откосов. Маркером с изнанки нанесите на коврик разметку и сделайте раскройку строительным ножом по линейке.

Чтобы закрепить полотно на подоконнике, воспользуйтесь самоклеящимися застежками-липучками или двусторонним скотчем на тканевой основе. Крепко прижмите полосу к пластиковой поверхности ячейками вверх.