Москвич в Петербурге: к каким банальным вещам привыкнуть так и не удалось — личный опыт

Какие именно стороны города оказались невыносимыми

Знакомый автора блога "Самый главный путешественник" два года руководил подразделением в Петербурге — зарплата высокая, перспективы хорошие, но в итоге он вернулся в Москву к семье. Город не разочаровал его красотой, но быт и ритм жизни оказались слишком чужими.

Что особенно мешало

Погода быстро перестала казаться романтичной: постоянная сырость, нехватка солнца и коварные белые ночи сбивали режим. Зимой улицы превращались в каток, а фасады парадных домов нередко скрывали обветшалые дворы и подъезды. Коммунальные платежи при этом были ощутимыми, а качество обслуживания — не на уровне.

Транспорт казался медленным, толпы туристов мешали обычным прогулкам, а неспешный городской ритм вступал в конфликт с привычкой знакомого к московской динамике.

Отдельно давило одиночество: завести близкие знакомства оказалось непросто — петербуржцы держали дистанцию даже при вежливом общении.

На что обратить внимание перед переездом

оцените, насколько критичны для вас солнечный свет и сухой климат;

изучите транспортную схему района — она может сильно отличаться от привычной;

заложите в бюджет коммуналку и возможную платную медицину;

будьте готовы к тому, что на выстраивание круга общения уйдёт больше времени.

Петербург прекрасен, но подходит не каждому: для кого‑то его неспешность — плюс, а для кого‑то, как для знакомого автора, — серьёзный минус.

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