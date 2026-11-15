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Москвич в Петербурге: к каким банальным вещам привыкнуть так и не удалось — личный опыт

Опубликовано: 15 ноября 2026 10:49
 Проверено редакцией
Городовой ру
Москвич в Петербурге: к каким банальным вещам привыкнуть так и не удалось — личный опыт
фото Global Look Press
Какие именно стороны города оказались невыносимыми

Знакомый автора блога "Самый главный путешественник" два года руководил подразделением в Петербурге — зарплата высокая, перспективы хорошие, но в итоге он вернулся в Москву к семье. Город не разочаровал его красотой, но быт и ритм жизни оказались слишком чужими.

Что особенно мешало

Погода быстро перестала казаться романтичной: постоянная сырость, нехватка солнца и коварные белые ночи сбивали режим. Зимой улицы превращались в каток, а фасады парадных домов нередко скрывали обветшалые дворы и подъезды. Коммунальные платежи при этом были ощутимыми, а качество обслуживания — не на уровне.

Транспорт казался медленным, толпы туристов мешали обычным прогулкам, а неспешный городской ритм вступал в конфликт с привычкой знакомого к московской динамике.

Отдельно давило одиночество: завести близкие знакомства оказалось непросто — петербуржцы держали дистанцию даже при вежливом общении.

На что обратить внимание перед переездом

  • оцените, насколько критичны для вас солнечный свет и сухой климат;
  • изучите транспортную схему района — она может сильно отличаться от привычной;
  • заложите в бюджет коммуналку и возможную платную медицину;
  • будьте готовы к тому, что на выстраивание круга общения уйдёт больше времени.

Петербург прекрасен, но подходит не каждому: для кого‑то его неспешность — плюс, а для кого‑то, как для знакомого автора, — серьёзный минус.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге собираются увеличить налоги предпринимателям.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга Санкт-Петербург
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