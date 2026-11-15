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Диетические котлетки из картошки как у Ивлева: сочные, нежные и со сметаной

Опубликовано: 15 ноября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Диетические котлетки из картошки как у Ивлева: сочные, нежные и со сметаной
Диетические котлетки из картошки как у Ивлева: сочные, нежные и со сметаной
Городовой ру
Картофельные котлеты – идеальный вариант на вечер: они и сытные, и в то же время не утяжеляют, как мясные.

Для повара важны внимательность к деталям и работа со временем – именно от этого зависит выразительность блюда.

Способ приготовления

Мелко нашинкуйте капусту и жарьте ее на смазанной маслом сковородке до румяности. Посолите, поперчите и дождитесь появления сока. После зарумянивания добавьте воды и немного потомите.

Картофель заранее запеките, затем протрите через крупные отверстия, добавьте соль и специи (зиру, кориандр и копченую паприку – по 0,5 ч. л. каждой), 2 ст. л. муки и вымесите, чтобы тесто держало форму и напоминало фарш.

У капусты не должно быть лишней влаги, иначе котлеты получатся рыхлыми. Добавьте ее к картофельному тесту, перемешайте, дайте ему отдохнуть 5 минут и сформируйте котлеты. Жарьте их на смазанной маслом сковороде до появления золотистого оттенка.

Кстати, вместо капусты можно использовать сушеные грибы – тоже получится довольно вкусно и сытно.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга КулинарияРецепты
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