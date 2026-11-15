Будто в Европе побывали — город в провинции России, где смешалась архитектура Фландрии и Италии

Увидеть средневековую Русь, Фландрию, Голландию и Италию за одну прогулку можно, не покидая Россию.

Столица Марий Эл собрала на берегах Малой Кокшаги достопримечательности разных эпох и стилей. Исследовать город удобнее всего вдоль реки — маршрут займет один неспешный день. Начните с площади Оболенского-Ноготкова, затем пройдите по набережным Амстердам и Брюгге, а завершите на Воскресенской.

Попадите во Фландрию

Набережная Брюгге, открытая в 2010 году, встречает рядами аккуратных домиков из красного кирпича с острыми шпилями. Отражения в воде создают ощущение сказки, особенно вечером с подсветкой. Здесь же стоят скульптуры князя Монако Ренье III и Грейс Келли, императрицы Елизаветы Петровны и святых Петра и Февронии.

Перенеситесь в средневековую Русь

Перейдите мост — и окажетесь на Воскресенской набережной. Здесь стоят подлинные свидетели истории: дом купца Карелина XVII века и церковь Пресвятой Троицы XVIII века. Рядом — памятники Кириллу и Мефодию и царю Федору Иоанновичу, основавшему город.

Загляните в Голландию и Италию

Набережная Амстердам встречает узкими разноцветными фасадами, стоящими плотными рядами. Посмотрите на крыши: на одной притаилась скульптура мальчика с дудочкой и двух крыс. Здесь же — бронзовый Николай Гоголь. Финал прогулки — площадь Оболенского-Ноготкова с зданиями в венецианском стиле. Подойдите к Национальной художественной галерее к началу часа: с боем курантов из одной дверцы часов выезжает ослик с иконой и скрывается в другой. Туристы на форумах отмечают: «Ощущение, будто побывал в Европе, не выезжая из страны. Особенно впечатлил ослик на часах — ждали целый час!» .

Попробуйте местную кухню

Город красив летом и осенью, а вечерняя подсветка добавляет волшебства. Зайдите в местную кондитерскую или кафе, чтобы попробовать национальные угощения — подкогыльо (крупные вареники) или традиционные блины.

Коротко о главном

Начните с площади Оболенского-Ноготкова, пройдите по набережным Амстердам и Брюгге, завершите на Воскресенской. Все точки компактны, обойти их можно пешком за день. Загадайте желание у часов с осликом и обязательно попробуйте подкогыльо.