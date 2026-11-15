Прекратите быть слишком добрым и умным: мудрость академика Бехтеревой для долгой и счастливой жизни

Доброта, внимательность и сочувствие к окружающим – не гарантия счастья в жизни.

1Чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно, не переживать из-за чужих проблем и не бояться последствий отказа в просьбе, важно воспитать в себе легкое равнодушие. В противном случае доброта превратится в самопожертвование, которое вскоре может привести к конфликтам и болезням.

Академик Наталья Бехтерева, эксперт по работе мозга человека, рассказала, как защитить свои интересы и не превратиться в «жилетку» для окружающих.

Доброта – не равно самопожертвование

Если постоянно выслушивать окружающих и помогать им в их просьбах, решать многочисленные проблемы и бояться возразить, то совсем скоро люди начнут воспринимать это как должное, ожидая очередной безвозмездной помощи.

Но поддержка и сочувствие не означают, что нужно брать ответственность за дальнейшую жизнь человека. А если вы понимаете, что у вас нет сил и/или желания помогать, спокойно откажитесь – это не сделает вас плохим.

Стремление доказать свое – прямой путь к конфликтам

Если люди не просили совета, то настойчиво объясняя, как им следует поступить (даже если вы явно видите, что они допускают ошибку), вы рискуете столкнуться с обидами и спорами. Позвольте другим справляться со своей жизнью так, как они могут и умеют, и переключитесь на свои дела.

Такой простой подход сохранит вам не только нервы, но и хорошие отношения с людьми.

Учитесь справляться с мыслежвачкой

В психологии это называется руминацией – когда вы постоянно прокручиваете в голове прошедший разговор, ссору, конфликт или обидевший вас поступок. Отслеживайте момент, когда мысль начинает ходить по кругу, и усилием воли переключите внимание. Фокус можно держать на дыхании или физической активности – спорте, прогулке, уборке.