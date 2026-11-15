Петербург вошел в перечень городов с самым недоступным жильем на вторичном рынке

Сколько «квадратов» стоит годовой доход

Купить квартиру в Петербурге по-прежнему непросто: на средний годовой доход горожане могут приобрести лишь 4,6 м² на вторичном рынке. Показатель заметно ниже, чем в целом по крупным городам России, и лишь немного отстаёт от Москвы.

При этом сам рынок в 2026 году заметно оживился, что подтверждает статистика регистраций сделок.

Как Петербурга выглядит на фоне других городов

За годовой средний доход в Петербурге можно купить 4,6 м² вторичного жилья. Для сравнения: в Москве показатель составляет 4,8 м², в Казани — 5,4 м², в Нижнем Новгороде — 5,9 м².

А вот Новокузнецк, Липецк и Тюмень выглядят куда доступнее: там на годовой доход приобретается от 8,6 до 10,6 м². В среднем по крупным городам доступность выросла на 9 % за пять лет — с 6,7 до 7,3 м².

Рынок Петербурга оживает

Несмотря на скромные показатели доступности, вторичный рынок города и области активизировался: за девять месяцев 2026 года зарегистрировано 74 259 переходов права собственности по договорам купли-продажи и мены.

Это на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, — хорошее свидетельство того, что спрос сохраняется даже при высоких ценах.

Что стоит знать покупателям

сравнивайте не только цены, но и показатель доступности по регионам — он помогает понять реальную картину;

следите за динамикой сделок: рост числа регистраций может говорить об активизации рынка;

если бюджет ограничен, рассмотрите города с более высокой доступностью жилья — там «квадраты» обходятся дешевле;

закладывайте запас времени на подбор и оформление — активный рынок требует оперативных решений.

Так получится трезво оценить свои возможности и выбрать вариант, который действительно подойдёт по бюджету и потребностям.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге собираются увеличить налоги предпринимателям.