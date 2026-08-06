Недвижимость

От чего теперь зависит доля каждого и как снизить риск затяжных разбирательств
Средняя стоимость квартиры в новостройке Петербурга достигла 14,4 млн рублей.
Как не попасть в такую ловушку и что важно проверить до подписания договора
Главные риски для наследства
В России готовят «третий путь» для решения жилищного вопроса
В некоторых районах Петербурга еще остались «социальные» цены.
Почему рынок жилья замер
Эта проблема затрагивает интересы тысяч жителей Ленобласти.
Как получить сведения о недвижимости и не переплачивать
Инвесторы заняли выжидательную позицию.
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Где кроются подводные камни
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Что происходит на рынке недвижимости
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