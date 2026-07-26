Наследство-ловушка: какие квартиры нельзя передавать детям и почему это может разорить семью

Многие думают, что жильё, в котором живут годами, будто по умолчанию становится их собственностью. Но это опасное заблуждение: не всякая квартира годится для продажи, раздела или передачи по наследству.
Что такое неприватизированная квартира
Жильё по договору социального найма — это не собственность, а право пользования. Человек числится нанимателем: он может жить в квартире и обязан платить за коммунальные услуги, но не вправе ею распоряжаться. В этом и кроется главная разница между нанимателем и собственником.
Чего нельзя делать с муниципальной квартирой
С таким жильём запрещены следующие действия:
- продавать, дарить или обменивать;
- передавать по наследству;
- сдавать в аренду без согласия муниципалитета;
- проводить перепланировку без официального разрешения.
Приватизация: как получить полные права
Приватизация — единственный способ превратить муниципальную квартиру в личную собственность. После оформления документов в Росреестре человек получает право продавать, завещать, сдавать жильё и использовать его как залог.
С 2017 года приватизация стала бессрочной, но воспользоваться ею можно только один раз в жизни. Об этом сообщает автор канала "Будни юриста" (18+).
Мнение россиян: что думают люди
«Я думала, что квартира по соцнайму — почти моя, пока не столкнулась с необходимостью делить имущество при разводе. Оказалось, делить нечего», — делится жительница Воронежа.
«После смерти бабушки нам сказали, что квартиру заберут, потому что мы не были вписаны в договор. Это был настоящий шок», — вспоминает мужчина из Екатеринбурга.
«Приватизировали жильё только ради того, чтобы спокойно завещать его детям. Теперь хотя бы понимаю, что у них будет опора», — говорит пенсионерка из Казани.
«Думал, что главное — платить коммуналку и жить спокойно. А оказалось, без приватизации ты почти никак не защищён», — признаётся житель Омска.
Личный опыт автора
Знакомая долго откладывала приватизацию: казалось, что «всё и так моё». А когда понадобилось оформить кредит под залог недвижимости, выяснилось, что никаких прав на распоряжение квартирой у неё нет. С тех пор она советует всем не тянуть с оформлением документов — лучше разобраться с бумагами заранее, чем решать проблемы в спешке.
Вывод
Муниципальная квартира — это право жить, но не право владеть. Без приватизации нельзя ни продать жильё, ни передать его по наследству, ни рассчитывать на полноценную защиту своих интересов. Приватизация даёт реальные гарантии и свободу действий — и откладывать её не стоит.
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