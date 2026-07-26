Наследство-ловушка: какие квартиры нельзя передавать детям и почему это может разорить семью

Главные риски для наследства

Многие думают, что жильё, в котором живут годами, будто по умолчанию становится их собственностью. Но это опасное заблуждение: не всякая квартира годится для продажи, раздела или передачи по наследству.

Что такое неприватизированная квартира

Жильё по договору социального найма — это не собственность, а право пользования. Человек числится нанимателем: он может жить в квартире и обязан платить за коммунальные услуги, но не вправе ею распоряжаться. В этом и кроется главная разница между нанимателем и собственником.

Чего нельзя делать с муниципальной квартирой

С таким жильём запрещены следующие действия:

продавать, дарить или обменивать;

передавать по наследству;

сдавать в аренду без согласия муниципалитета;

проводить перепланировку без официального разрешения.

Приватизация: как получить полные права

Приватизация — единственный способ превратить муниципальную квартиру в личную собственность. После оформления документов в Росреестре человек получает право продавать, завещать, сдавать жильё и использовать его как залог.

С 2017 года приватизация стала бессрочной, но воспользоваться ею можно только один раз в жизни. Об этом сообщает автор канала "Будни юриста" (18+).

Мнение россиян: что думают люди

«Я думала, что квартира по соцнайму — почти моя, пока не столкнулась с необходимостью делить имущество при разводе. Оказалось, делить нечего», — делится жительница Воронежа. «После смерти бабушки нам сказали, что квартиру заберут, потому что мы не были вписаны в договор. Это был настоящий шок», — вспоминает мужчина из Екатеринбурга. «Приватизировали жильё только ради того, чтобы спокойно завещать его детям. Теперь хотя бы понимаю, что у них будет опора», — говорит пенсионерка из Казани. «Думал, что главное — платить коммуналку и жить спокойно. А оказалось, без приватизации ты почти никак не защищён», — признаётся житель Омска.

Личный опыт автора

Знакомая долго откладывала приватизацию: казалось, что «всё и так моё». А когда понадобилось оформить кредит под залог недвижимости, выяснилось, что никаких прав на распоряжение квартирой у неё нет. С тех пор она советует всем не тянуть с оформлением документов — лучше разобраться с бумагами заранее, чем решать проблемы в спешке.

Вывод

Муниципальная квартира — это право жить, но не право владеть. Без приватизации нельзя ни продать жильё, ни передать его по наследству, ни рассчитывать на полноценную защиту своих интересов. Приватизация даёт реальные гарантии и свободу действий — и откладывать её не стоит.

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