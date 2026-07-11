С 1 августа вторичку тряхнет так, что мама не горюй: как изменятся цены на квартиры

Что происходит на рынке недвижимости

Рынок вторичного жилья этим летом не собирается «засыпать» — наоборот, активность покупателей только набирает обороты. Эксперты фиксируют рост сделок и цен, а структура спроса и предложения заметно меняется.

Что разгоняет спрос

На оживление рынка влияет сразу несколько причин:

снижение ключевой ставки делает вклады менее выгодными, и люди охотнее вкладываются в жильё;

часть покупателей уходит с рынка новостроек из‑за дорогих кредитов и ограниченного доступа к льготным программам;

растёт доля альтернативных сделок — когда человек одновременно продаёт одну квартиру и покупает другую;

ипотека снова становится рабочим инструментом: доля ипотечных сделок заметно выросла, хотя ставки всё ещё высоки.

Цифры это подтверждают: по данным аналитиков, количество сделок на вторичке заметно превышает прошлогодние показатели, а средняя стоимость квадратного метра уверенно ползёт вверх.

Чего ждать с 1 августа

В августе резких скачков цен эксперты не прогнозируют. Скорее сохранится плавный, умеренный рост — прежде всего за счёт того, что самые ликвидные и доступные варианты быстро уходят с рынка.

При этом динамика будет разной: востребованные квартиры в удобных локациях могут подорожать, а менее привлекательные объекты — остаться на прежнем уровне или даже немного подешеветь.

Важную роль по‑прежнему будут играть решения Центробанка по ключевой ставке: её снижение может поддержать спрос, а сохранение высоких ставок — сдержать рост.

Практические советы покупателям

Если присматриваетесь к вторичке, держите в голове несколько простых правил: не тяните с решением, если нашли ликвидный вариант — такие квартиры разбирают быстро; внимательно оценивайте не только цену, но и скрытые траты — ремонт, коммунальные платежи, транспортную доступность; не стесняйтесь торговаться — продавцы нередко готовы к скидкам, особенно если сделка нужна срочно. Об этом сообщает автор канала "Life" (18+).

Личный опыт

Знакомая недавно искала квартиру на вторичке и рассказывала, как буквально за пару дней хороший вариант «ушёл» из‑под носа: пока она собирала документы и думала над ипотекой, объект сняли с продажи.

Зато на другом объекте удалось договориться о скидке — продавец торопился закрыть альтернативную сделку. В итоге она поняла: на нынешнем рынке важно действовать быстро и держать несколько вариантов на примете.

Вывод

Вторичный рынок сейчас живёт в режиме повышенной активности, и август вряд ли станет исключением. Цены будут расти умеренно, но неравномерно: самые востребованные объекты подорожают заметнее.

Чтобы не упустить подходящий вариант, лучше заранее просчитать бюджет, изучить рынок и быть готовым к оперативным решениям.

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