С 1 августа вторичку тряхнет так, что мама не горюй: как изменятся цены на квартиры

Рынок вторичного жилья этим летом не собирается «засыпать» — наоборот, активность покупателей только набирает обороты. Эксперты фиксируют рост сделок и цен, а структура спроса и предложения заметно меняется.
Что разгоняет спрос
На оживление рынка влияет сразу несколько причин:
- снижение ключевой ставки делает вклады менее выгодными, и люди охотнее вкладываются в жильё;
- часть покупателей уходит с рынка новостроек из‑за дорогих кредитов и ограниченного доступа к льготным программам;
- растёт доля альтернативных сделок — когда человек одновременно продаёт одну квартиру и покупает другую;
- ипотека снова становится рабочим инструментом: доля ипотечных сделок заметно выросла, хотя ставки всё ещё высоки.
Цифры это подтверждают: по данным аналитиков, количество сделок на вторичке заметно превышает прошлогодние показатели, а средняя стоимость квадратного метра уверенно ползёт вверх.
Чего ждать с 1 августа
В августе резких скачков цен эксперты не прогнозируют. Скорее сохранится плавный, умеренный рост — прежде всего за счёт того, что самые ликвидные и доступные варианты быстро уходят с рынка.
При этом динамика будет разной: востребованные квартиры в удобных локациях могут подорожать, а менее привлекательные объекты — остаться на прежнем уровне или даже немного подешеветь.
Важную роль по‑прежнему будут играть решения Центробанка по ключевой ставке: её снижение может поддержать спрос, а сохранение высоких ставок — сдержать рост.
Практические советы покупателям
Если присматриваетесь к вторичке, держите в голове несколько простых правил: не тяните с решением, если нашли ликвидный вариант — такие квартиры разбирают быстро; внимательно оценивайте не только цену, но и скрытые траты — ремонт, коммунальные платежи, транспортную доступность; не стесняйтесь торговаться — продавцы нередко готовы к скидкам, особенно если сделка нужна срочно. Об этом сообщает автор канала "Life" (18+).
Личный опыт
Знакомая недавно искала квартиру на вторичке и рассказывала, как буквально за пару дней хороший вариант «ушёл» из‑под носа: пока она собирала документы и думала над ипотекой, объект сняли с продажи.
Зато на другом объекте удалось договориться о скидке — продавец торопился закрыть альтернативную сделку. В итоге она поняла: на нынешнем рынке важно действовать быстро и держать несколько вариантов на примете.
Вывод
Вторичный рынок сейчас живёт в режиме повышенной активности, и август вряд ли станет исключением. Цены будут расти умеренно, но неравномерно: самые востребованные объекты подорожают заметнее.
Чтобы не упустить подходящий вариант, лучше заранее просчитать бюджет, изучить рынок и быть готовым к оперативным решениям.
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