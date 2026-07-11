2 цитаты Жванецкого, которые поймут только те, кому за 60: сатирик «зрил в корень» – с ним сложно не согласиться

Михаил Жванецкий при жизни пользовался огромной популярностью, однако не все его цитаты легко поддаются моментальному осмыслению. Некоторые мудрые изречения обретают полное понимание лишь с накоплением жизненного опыта.
Сатирик всегда предлагал уникальный взгляд на жизнь. Какие из цитат Жванецкого заслуживают особого внимания?
Если вы не хотите получить результат, можете не платить.
Многие могут ошибочно полагать, что речь идет исключительно о материальных благах. Однако это изречение обладает гораздо более глубоким смыслом. В действительности, добром следует отвечать на добро, а любовью — на любовь. Жванецкий подчеркивал важность равноценного обмена, поскольку только он способен привести к желаемому результату.
Чтобы вы перестали изменять, от вас должна уйти жена.
Сатирик отмечал, что люди начинают ценить вас, когда теряют. Это особенно актуально для личных взаимоотношений. Кроме того, лишь серьезные жизненные обстоятельства способны изменить человека.
Ранее мы рассказали, почему никогда не нужно завидовать.