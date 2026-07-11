Готовлю кабачки по-деревенски с чесночным соусом: хрустящие снаружи, сочные внутри — улетают быстрее, чем готовятся

Кабачки по-деревенски: простой рецепт с чесночным соусом — сочные, хрустящие и ароматные кружочки за 15 минут.

Кабачки — один из самых доступных летних овощей. Из них можно приготовить множество блюд, но самый быстрый и любимый способ — обжарить кружочки в кляре и подать с чесночным соусом. Это блюдо готовится за считаные минуты и всегда получается сочным и ароматным, пишет кулинарный блогер Красилова Наталья.

Кабачки: подготовка и жарка

Кабачок моют, при желании снимают кожуру и нарезают кружочками толщиной чуть меньше сантиметра. Кусочки солят и перчат с обеих сторон. Каждый кружок обваливают в муке, затем окунают в взбитое яйцо и выкладывают на разогретую с маслом сковороду. Жарят до золотистой корочки с обеих сторон. Лучше подавать сразу, пока они горячие и хрустящие.

Соус: сметана, чеснок и зелень

Для соуса смешивают сметану и майонез (по 1 столовой ложке), добавляют мелко порубленный укроп, 1-2 зубчика чеснока, немного соли. По желанию можно натереть свежий огурец — это добавит свежести. Соус отлично дополняет вкус жареных кабачков.

Личный опыт автора

Часто готовлю кабачки по-деревенски на даче, когда нужно быстро накормить семью. Они исчезают со стола мгновенно. Особенно хороши они с холодным соусом. Я пробовала разные варианты: с кожурой и без, с кефиром в кляре и без — всё равно получается вкусно. Главное — не пережарить, чтобы кабачки остались сочными внутри.

Вывод

Кабачки по-деревенски — простое и быстрое блюдо для летнего стола. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Подавайте с чесночно-сметанным соусом — и даже те, кто не любит кабачки, попросят добавки.

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