В Петербурге стартовал первый водный маршрут по местам Пушкина

Литературный маршрут по воде

В Петербурге придумали необычный способ прикоснуться к эпохе великого поэта — теперь её можно увидеть с палубы теплохода. Музей Пушкина запустил первый водный литературный маршрут, который превращает прогулку по рекам и каналам в настоящее погружение в историю.

Такой формат будто оживляет страницы учебников и даёт почувствовать, каким был город, вдохновлявший Александра Сергеевича.

Что за маршрут и кто его готовил

Экскурсия под названием «По волнам пушкинского Петербурга» — это продолжение музейной экспозиции «Между небом и Невой. Пушкинский Петербург».

Над программой работали научные сотрудники музея и специалисты по творчеству Пушкина, поэтому рассказ будет не просто красивым, а по-настоящему содержательным.

Маршрут стартует на Фонтанке и ведёт мимо мест, тесно переплетённых с судьбой поэта. Об этом сообщает "РОСБАЛТ" (18+).

Что увидят пассажиры теплохода

Во время прогулки перед гостями откроются знаковые точки, каждая из которых — отдельная глава городской истории:

городская усадьба Гавриила Державина — место, где пересекались судьбы крупнейших литераторов эпохи;

кварталы Коломны — исторический район, где служили отец и дядя Александра Пушкина;

набережные и панорамы, которые могли быть знакомы поэту и не раз мелькали в его заметках и письмах.

Новый водный маршрут — отличный повод взглянуть на Петербург иначе и по-новому прочувствовать связь города с пушкинским временем. Это не просто экскурсия, а литературное приключение, где архитектура и вода становятся страницами живой истории.

Такой формат подойдёт и тем, кто давно интересуется Пушкиным, и тем, кто только открывает для себя его эпоху.

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