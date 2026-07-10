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Снять квартиру в Петербурге выгоднее, чем в Ленобласти

Опубликовано: 10 июля 2026 21:41
 Проверено редакцией
Городовой ру
Снять квартиру в Петербурге выгоднее, чем в Ленобласти
фото legion-media
Цифры и тренды

Рынок аренды жилья в Северной столице демонстрирует интересную динамику: ставки на однокомнатные квартиры понемногу снижаются. При этом Петербург даже опережает Москву по темпам удешевления найма.

Что говорят цифры

По данным портала «Мир квартир», в первом полугодии 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге опустилась на 2,8 % и закрепилась на отметке 39 212 рублей в месяц.

Для сравнения: в Москве однушки подешевели скромнее — на 1,7 %, до 55 971 рубля. А вот в Ленобласти и Подмосковье ситуация обратная: там ставки пошли вверх — на 3,2 % (до 30 508 рублей) и на 2,2 % (до 38 894 рублей) соответственно.

Средняя цена по России держится около 27 тысяч рублей — петербургские расценки заметно выше этого уровня.

Как действовать, если ищете или сдаёте жильё:

  • не торопитесь фиксировать цену: при текущей тенденции есть шанс договориться о более выгодных условиях;
  • сравнивайте предложения не только по городу, но и в ближайших локациях — в Ленобласти можно найти варианты дешевле;
  • учитывайте сезонность: осенью спрос обычно растёт, и ставки могут снова пойти вверх.

Снижение арендных ставок в Петербурге — сигнал о переменах на рынке: предложение догоняет спрос, и у нанимателей появляется чуть больше пространства для манёвра.

При этом разрыв между ценами в городе и области остаётся ощутимым, а общероссийские показатели заметно ниже петербургских.

Мнения участников рынка

Арендаторы рады небольшому удешевлению: даже несколько тысяч рублей разницы делают ежемесячный платёж ощутимо легче. Собственники, напротив, относятся к тренду настороженно — для них снижение ставок означает падение доходности. Аналитики советуют обеим сторонам следить за квартальными отчётами: рынок остаётся подвижным, и ситуация может быстро поменяться.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему июльскую индексацию тарифов ЖКХ отложили.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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