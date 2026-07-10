Петербургский словарь: слова, которые мы считаем русскими, но они пришли из других языков

Заимствования, которые не узнать с первого взгляда

У Петербурга есть не только узнаваемый силуэт и особая атмосфера — у него есть и свой голос, складывающийся из привычных слов. В будничных фразах вроде «зайду в парадную» или «встретимся у вокзала» прячется целая история города.

Ко Дню славянской письменности особенно интересно прислушаться к этим словам: за каждым из них — путь через языки и эпохи.

Знаковые слова петербургской речи

«Парадная» — пожалуй, самое характерное слово для города. Для петербуржца это не просто вход в дом, а деталь городской эстетики: высокие двери, лепнина, широкие лестницы.

Само слово отсылает к французскому parade — торжественный выход, и в этом есть свой смысл: даже подъезд здесь будто создан для парадного шага.

Не менее «петербургское» слово — «проспект». Город выстроен на перспективах: прямые улицы уходят вдаль, фасады выстраиваются в строгие линии. Само слово пришло из латыни и несёт идею вида, обзора — и Петербург эту идею буквально воплощает в планировке.

Слово «вокзал» тоже стало частью городского кода. Московский, Витебский, Балтийский — эти названия звучат как вехи истории. При этом само слово родом из английского Vauxhall, но давно прижилось и звучит абсолютно по‑русски.

Что можно сделать, чтобы лучше почувствовать язык города:

прогуляйтесь по центру и прислушайтесь к тому, какие слова чаще всего звучат вокруг — вы наверняка услышите «парадную», «проспект», «вокзал»;

попробуйте разобрать знакомые слова по происхождению: это простой способ увидеть, как язык впитывает разные культуры;

отметьте, какие городские понятия кажутся вам особенно «петербургскими» — так проще уловить местный колорит.

Петербург наглядно показывает, как язык становится пространством культурного обмена. Заимствованные слова не размывают его, а делают богаче: они встраиваются в речь, обрастают новыми смыслами и становятся своими. Об этом рассказывает автор канала "куда сходить в Петербурге? by alina_chikova" (18+).

Взгляд на город через слова

Многие горожане замечают, что именно бытовые слова помогают ощутить связь с историей: когда говоришь «парадная», будто прикасаешься к прошлому. Для гостей города такие детали становятся своеобразным проводником: они помогают не просто увидеть Петербург, а услышать его и почувствовать, как в одном слове соединяются разные эпохи и культуры.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петергофе 11 июля введут ограничения для транспорта.