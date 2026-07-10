Комнатный гранат на подоконнике – легче легкого: 3 основных правила

Комнатный гранат – прекрасное экзотическое растение, которое многие цветоводы обходят стороной. И совершенно напрасно! Ведь вырастить его может абсолютно каждый без каких-либо усилий. Агроном Ксения Давыдова поделилась секретами выращивания граната на подоконнике. Начинает плодоносить уже через год!
Первое правило
Для успешного выращивания возьмите плод граната, полученный от домашнего растения. Важно соблюдать следующие условия: посев свежих зерен осуществляется в рыхлую почвосмесь с легким заглублением. После полива емкость накрывается стеклом и размещается на подоконнике. Полив должен быть умеренным.
Второе правило
Оптимальный период для посева – весенне-летний. После появления всходов стекло убирается, и для обеспечения полноценного развития растения требуется продление светового дня до 12 часов с использованием люминесцентной лампы.
Третье правило
В уходе за растением важным аспектом является регулярный, но не избыточный полив, а также обеспечение периода покоя в ноябре-декабре. Для стимуляции полного сброса листвы и отдыха растение перемещают в прохладное место, например, на веранду или неотапливаемый балкон. В этот период полив сокращается до одного раза в две недели.
Вот и все! Эти простые рекомендации позволят успешно вырастить гранат на подоконнике.
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