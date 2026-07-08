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2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой

Опубликовано: 8 июля 2026 19:07
 Проверено редакцией
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой
Городовой ру
Как избавиться от вьюнка в огороде

Вьюнок полевой представляет собой агрессивное сорное растение, с которым сталкиваются садоводы на своих участках. Это многолетнее растение характеризуется мощной корневой системой, из которой развиваются длинные побеги, способные подавлять рост культурных растений.

Эффективная борьба с вьюнком требует глубокого понимания его биологических особенностей. Агроном Ксения Давыдова, предоставила рекомендации по устранению сорняка.

Особенности вьюнка

Важно отметить, что вьюнок демонстрирует высокую адаптивность к различным типам почв. В случае механического повреждения корневища, его рост активизируется, приводя к образованию многочисленных побегов из спящих почек.

Методы борьбы

Для успешной борьбы с сорняком рекомендуется применять комплексный подход, включающий агротехнические и агрохимические методы.

На начальном этапе нужно провести глубокую перекопку почвы с ручным удалением корневищ. Этот метод является трудоемким, однако его эффективность оправдывает затраченные усилия.

Применение химических средств рекомендуется осуществлять в середине лета, до начала массового цветения вьюнка.

В этот период наблюдается активное перемещение растительного сока из надземной части к корневой системе. Ввиду развитой корневой системы сорных растений, действие гербицидов может проявиться не мгновенно, однако видимый результат ожидается в течение двух недель. Лучше применять средства на основе глифосата.

Сочетание методов обеспечит полное уничтожение вьюнка.

Ранее мы рассказали о скрытых возможностях лейки.

Автор:
Ксения Давыдова
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