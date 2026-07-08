В Петербурге прогремит «Мотостолица» - фестиваль мотоциклов 18 и 19 июля

Список мероприятий и гостей

Лето в Петербурге продолжает подкидывать яркие события — на очереди масштабный мотофестиваль. 18 и 19 июля Манежная площадь превратится в эпицентр байкерской культуры: тут и трюки, и редкие мотоциклы, и живой концерт.

Если любите драйв или просто хотите провести выходные необычно — стоит заглянуть.

Что будет на фестивале: главные активности

Программа рассчитана на зрителей с разными интересами: и на заядлых мотолюбителей, и на семьи с детьми. Среди ключевых событий:

трюковые выступления и мотошоу «Шар смелости» — зрелищно и местами даже захватывающе;

выставки ретро- и кастомных мотоциклов — шанс рассмотреть редкие модели вблизи;

демонстрационные заезды и интерактивные площадки — можно не только смотреть, но и участвовать;

фотозоны и детские зоны — чтобы никто не скучал;

концерт Найка Борзова — музыкальное завершение насыщенного дня.

Плюс гостей ждёт эксклюзив: впервые выпустят лимитированную коллекцию сувениров с символикой фестиваля — отличный повод привезти необычный подарок.

Почему это больше, чем просто шоу

Фестиваль «Мотостолица» — часть городской стратегии по развитию событийного и мототуризма. По данным Комитета по развитию туризма, доля событийных туристов за год выросла с 3,7 % до 5,4 %. Об этом сообщает "Вечерка" (18+).

«Мотостолица» идеально ложится в концепцию «Северное лето»: она объединяет городскую атмосферу, свободу маршрута и тягу к новым впечатлениям — как раз то, что ценят мотопутешественники.

Практические советы для посетителей

Чтобы выходные прошли без суеты, держите в голове пару простых подсказок:

приходите пораньше: первые часы — самые комфортные для осмотра выставок без толп;

заранее отметьте на карте зоны интереса: фототочки, детские площадки и сцену, чтобы не бегать в поисках;

учитывайте погоду: площадь открытая, зонт или лёгкая куртка не помешают.

«Мотостолица 2026» — это не просто про мотоциклы, а про атмосферу, движение и эмоции. Фестиваль работает оба дня с 12:00 до 21:00, вход свободный — так что повод найти точно получится. Отличный способ зарядиться энергией и увидеть город с неожиданного ракурса.

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