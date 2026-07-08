Отдых в Петербурге летом 2026 года: день отпуска «потянет» почти на 10 тысяч

Средний чек туриста в северной столице

Лето 2026 года готовит туристам не только белые ночи и экскурсии, но и вполне ощутимые траты: Петербург вошёл в десятку самых дорогих городов для отдыха.

Аналитики 2ГИС и сервиса «Отелло» подсчитали, сколько в среднем стоит один день отпуска в Северной столице, и сравнили с другими популярными направлениями.

Цифры, которые стоит держать в голове

День отдыха в Петербурге летом 2026 года тянет на 9 764 рубля. Почти вся сумма — это проживание (7 698 рублей за ночь), остальное — два приёма пищи (1 033 рубля). По этому показателю город на Неве занял шестое место среди 50 туристических направлений.

Дороже всего отдыхать в Петропавловске‑Камчатском, Нижнем Новгороде и Пскове: там дневной бюджет переваливает за 10 тысяч рублей. При этом средний чек по 50 городам — 7,9 тысячи рублей, так что Петербург ощутимо выше планки.

Бюджетные альтернативы и сезонные нюансы

Если хочется сэкономить, стоит присмотреться к Барнаулу, Кемерово, Астрахани и Сургуту — там день отдыха обойдётся менее чем в 6 тысяч рублей. Ещё один момент: цены заметно зависят от дат.

Например, в июньские праздники аренда жилья в Петербурге подешевела на 4 % по сравнению с прошлым годом и составила 6 150 рублей в сутки. Об этом сообщает "Деловой Петербург" (18+).

А в майские каникулы город был лидером по популярности: на него пришлось 13 % всех бронирований по стране, а средняя продолжительность поездки составила четыре дня.

Как не выйти за рамки бюджета: несколько практичных советов

ищите жильё не в центре: разница между центральным районом и ближайшими спальными может быть в 2–3 тысячи рублей за ночь;

планируйте питание заранее: кафе среднего сегмента и столовые заметно дешевле ресторанов, а продуктовые магазины выручают, если брать с собой перекус;

пользуйтесь городскими абонементами и спецпредложениями: музеи и экскурсии часто продают билеты со скидкой при онлайн‑бронировании или в составе пакетов.

Петербург остаётся одним из самых затратных вариантов для летнего отдыха, но грамотная подготовка помогает ощутимо снизить расходы. Главное — заранее прикинуть основные статьи трат и не забывать про сезонные колебания цен: в одни даты город дороже, в другие — доступнее.

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