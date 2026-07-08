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Бывшая столица Сельджукского султаната: город Турции с большим числом достопримечательностей - что посмотреть

Опубликовано: 8 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Бывшая столица Сельджукского султаната: город Турции с большим числом достопримечательностей - что посмотреть
Бывшая столица Сельджукского султаната: город Турции с большим числом достопримечательностей - что посмотреть
Legion-Media
Турецкий город, который раньше был столицей у сельджуков

Туристы привыкли посещать Анталью, Стамбул, Кемер, Каппадокию, но на территории Турции есть и другие места, в которых обязательно нужно побывать. Отличным вариантом станет Конья.

История

Конью называют духовной столицей Турцией, ведь город богат культурным наследием и историей. В ее окрестностях люди проживали еще 10 000 лет назад. В античный период тут располагалось греческое поселение Иконион. В XI веке город перешел сельджукам. В XIII-XIV веках он стал столицей Сельджукского султаната. Именно тут жил Джалаладдин Руми - поэт и мистик, основатель ордена дервишей Мевлеви.

Legion-Media
Legion-Media

Достопримечательности

  • Музей Мевляны. Этот музейный комплекс имеет конусообразный купол бирюзового цвета, поэтому его точно не получится спутать с другими сооружениями. Здесь находится мавзолей Джалаладдина Руми.
  • Сад тропических бабочек. Эта достопримечательность стала первой в Турции, она была открыта в 2015 году. Площадь сада - 7 200 кв. м. Для бабочек здесь создали условия, которые приближены к естественным.
  • Сельджукская башня. Достопримечательность является современной, но отсюда открывается прекрасный вид на город.
  • Музей резьбы по камню и дереву. Здесь можно увидеть экспонаты, которые были выполнены в эпоху сельджуков. Место настолько завораживает, что можно рассматривать все часами.
  • Археологический музей. Тут представлены экспонаты Неолита, Бронзового и Железного веков. Вход является бесплатным.
  • Мечеть султана Селима II. Сын Сулеймана I приказал построить здесь мечеть в XVI веке. Она является образцом классического османского зодчества.

Legion-Media
Legion-Media

Когда посещать Конью

Лучшее время для посещения города - ранняя весна или осень. Летом здесь может быть слишком жарко.

Опыт автора

“Поклонникам сериала о сельджуках будет интересен этот город. Здесь очень красиво, атмосферно и вполне тихо. Тут нет такого большого количества туристов, как в Стамбуле или прочих городах”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" назвал город Турции, в котором есть и море, и хвойные леса.

Автор:
Полина Аксенова
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