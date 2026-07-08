Бывшая столица Сельджукского султаната: город Турции с большим числом достопримечательностей - что посмотреть

Турецкий город, который раньше был столицей у сельджуков

Туристы привыкли посещать Анталью, Стамбул, Кемер, Каппадокию, но на территории Турции есть и другие места, в которых обязательно нужно побывать. Отличным вариантом станет Конья.

История

Конью называют духовной столицей Турцией, ведь город богат культурным наследием и историей. В ее окрестностях люди проживали еще 10 000 лет назад. В античный период тут располагалось греческое поселение Иконион. В XI веке город перешел сельджукам. В XIII-XIV веках он стал столицей Сельджукского султаната. Именно тут жил Джалаладдин Руми - поэт и мистик, основатель ордена дервишей Мевлеви.

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Достопримечательности

Музей Мевляны . Этот музейный комплекс имеет конусообразный купол бирюзового цвета, поэтому его точно не получится спутать с другими сооружениями. Здесь находится мавзолей Джалаладдина Руми.

. Этот музейный комплекс имеет конусообразный купол бирюзового цвета, поэтому его точно не получится спутать с другими сооружениями. Здесь находится мавзолей Джалаладдина Руми. Сад тропических бабочек . Эта достопримечательность стала первой в Турции, она была открыта в 2015 году. Площадь сада - 7 200 кв. м. Для бабочек здесь создали условия, которые приближены к естественным.

. Эта достопримечательность стала первой в Турции, она была открыта в 2015 году. Площадь сада - 7 200 кв. м. Для бабочек здесь создали условия, которые приближены к естественным. Сельджукская башня . Достопримечательность является современной, но отсюда открывается прекрасный вид на город.

. Достопримечательность является современной, но отсюда открывается прекрасный вид на город. Музей резьбы по камню и дереву . Здесь можно увидеть экспонаты, которые были выполнены в эпоху сельджуков. Место настолько завораживает, что можно рассматривать все часами.

. Здесь можно увидеть экспонаты, которые были выполнены в эпоху сельджуков. Место настолько завораживает, что можно рассматривать все часами. Археологический музей . Тут представлены экспонаты Неолита, Бронзового и Железного веков. Вход является бесплатным.

. Тут представлены экспонаты Неолита, Бронзового и Железного веков. Вход является бесплатным. Мечеть султана Селима II. Сын Сулеймана I приказал построить здесь мечеть в XVI веке. Она является образцом классического османского зодчества.

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Когда посещать Конью

Лучшее время для посещения города - ранняя весна или осень. Летом здесь может быть слишком жарко.

Опыт автора

“Поклонникам сериала о сельджуках будет интересен этот город. Здесь очень красиво, атмосферно и вполне тихо. Тут нет такого большого количества туристов, как в Стамбуле или прочих городах”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" назвал город Турции, в котором есть и море, и хвойные леса.