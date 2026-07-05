Город Турции, в котором есть море, горы, хвойные леса и чистый воздух - не курорт, а мечта: где находится

Туристы привыкли посещать в Турции Стамбул и Анталью, но на территории страны есть и другие курорты, которые будут не менее интересны для отдыха. Одним из таких является Кемер.
Как добраться
Кемер является средиземноморским курортом, он расположен у подножия Таврских гор, высота которых превышает 2 км. В 42 км от курорта находится Анталья.
На территории Кемера нет собственного аэропорта, поэтому туристам приходится лететь до Антальи, после чего добираться до пункта назначения на автобусе или такси. Также можно воспользоваться паромом.
Какой район выбрать для отдыха
- Спокойный отдых. В 10 км от центра находится Текирова. Пляжи здесь считаются лучшими. Тут можно увидеть сосновые рощи, мандариновые плантации, подводные пещеры. Дополнительных развлечений для туристов здесь нет.
- Веселый отдых. За этим нужно отправляться в центр. Здесь лучше размещаться тем туристам, которые любят “движуху”. Тут можно найти рестораны, дискотеки, кафе, бары и лучшие вечеринки в городе.
Море
В жаркие месяцы вода прогревается до +29 градусов, при этом остается прозрачной. Это связано с галькой. У некоторых отелей созданы насыпные пляжи из песка, но после входа в море вас все равно будет ждать галька.
Что привезти из Кемера
“Из Кемера везут сувениры на восточную тему: тюбетейки, расписные халаты, остроносые туфли и т. д. Все это здесь в изобилии и хорошего качества. Особое внимание стоит обратить на ковры: выбор огромный, цены на изделия ручной работы начинаются от 300 TRY, если поторговаться”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
Опыт автора
“Я была в Кемере уже 3 раза. Мне нравится этот курорт больше Антальи из-за чистого горного воздуха, который пропитан хвоей, и прозрачного моря. Людей здесь намного меньше, чем в популярных направлениях”, - заявила Полина Аксенова.
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