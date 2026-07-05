5 таблеток на литр и поливаю фикус — и он ломится от зелени, листья как на подбор

Новости по теме

Одна подкормка в мае - и фикус Бенджамина не узнать: листья ярче изумруда, корни мощнее, чем у баобаба

Перейти

Замиокулькас дуреет с этой подкормки: 1 таблетка в воду — и листья крупные, блестящие, хоть на конкурс красоты

Перейти

Сначала кормим лист — потом плод: секрет одной июньской подкормки, без которой не будет урожая

Перейти

1 ч. ложка на горшок – и фикус не унять: зазеленет ярче крокодила – весенняя подкормка

Перейти

В апреле фикус Бенджамина только этого и ждет: 2 г в воду – и листья станут зеленее крокодила, мощными и крепкими

Перейти