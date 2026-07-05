5 таблеток на литр и поливаю фикус — и он ломится от зелени, листья как на подбор

Летом фикус активно наращивает зелёную массу, и привычные минеральные удобрения быстро надоедают. Есть необычный способ поддержать растение — спирулина. Эта сине-зелёная водоросль продаётся в аптеках как БАД, но она отлично работает и как природный стимулятор роста для комнатных растений.
Рецепт и применение
Спирулина содержит полный набор аминокислот, витамины группы В, железо, калий, цинк и ростовые вещества. Для подкормки 5–6 таблеток или 1 чайную ложку порошка измельчают в пыль, заливают 1 литром тёплой отстоянной воды и настаивают 2–3 часа, периодически помешивая. Получается тёмно-зелёный раствор с характерным запахом водорослей.
Им поливают фикус вместо обычного полива 1 раз в 3 недели в период активного роста. Можно также опрыскивать листья для внекорневой подкормки. Эффект заметен быстро: листья становятся крупнее, цвет насыщеннее, повышается устойчивость к болезням.
Почему это работает и чего опасаться
Спирулина действует как природный иммуностимулятор: она не закисляет почву и не обжигает корни. Но важно соблюдать дозировку — слишком концентрированный раствор может вызвать рост водорослей на поверхности грунта (это не опасно, но выглядит неэстетично). Готовый раствор хранят в холодильнике не более трёх дней.
Общие правила летних подкормок
- Летом фикус подкармливают 1 раз в 10–14 дней, чередуя органику и минералы.
- Любую подкормку вносят только по влажной почве, чтобы избежать ожога корней.
- Не удобряют свежепересаженные или больные растения.
- Поливают подкормками вечером или в пасмурную погоду.
Личный опыт автора
Мой фикус долго стоял на месте: новые листья появлялись редко, старые бледнели. Я перепробовала стандартные удобрения, но заметного роста не было. Однажды знакомая посоветовала спирулину — я сначала удивилась, но решила попробовать. Приготовила раствор, полила фикус и через две недели заметила, что растение ожило: появились сразу три новых листа, старые стали темнее и плотнее. Использую спирулину раз в месяц, чередуя с обычной подкормкой. И фикус выглядит здоровым и радует меня своей зеленью.
Вывод
Спирулина — необычный, но эффективный стимулятор роста для фикуса. Она безопасна, доступна и даёт заметный результат. Попробуйте этот способ, и растение отблагодарит пышной зеленью.
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