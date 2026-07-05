Райская птица одарит золотым пером: для этого знака начнется пора везения – астрологический прогноз

Период убывающей Луны, предшествующий первому Новолунию, предвещает глобальные перемены для всех знаков Зодиака. Сегодня мы сфокусируемся на представителях знака Девы.
Для Дев прогнозируется появление новых, перспективных знакомств. Ожидаются благоприятные перемены в их жизни, а также получение ценных возможностей от Вселенной.
Представители знака продемонстрируют свои лучшие качества, что принесет им признание со стороны коллег и руководства. Девам представится возможность рассмотреть предложения о трудоустройстве в более привлекательных условиях.
В этот период Девы смогут приобрести новые навыки и знания, которые будут способствовать их профессиональному росту. В ближайшем будущем они смогут эффективно применить свой интеллект и зарекомендовать себя как высококвалифицированные специалисты.
Усилия Дев будут щедро вознаграждены, что позволит им получить заслуженный отдых и крупное финансовое вознаграждение. Также ожидается появление новых связей, которые окажут поддержку в преодолении трудностей.
Девам стоит сохранять концентрацию и проявлять усердие в работе для достижения максимальных результатов.
Ранее мы рассказали, стоит ли копить деньги.