Астрологический прогноз

Эксперт советует не откладывать дела на осень.
Рожденные под созвездием «воздушного» знака переменчивы по натуре и склонны к противоречиям.
Перед осенью этим представителям земного тригона нужно будет набраться душевных сил.
Главное, не перенапрячься в погоне за головокружительным взлетом.
Астролог объяснила, что готовит последний месяц лета этому огненному знаку.
Людям, рожденным под этим знаком, будет нелишним «заглянуть в себя».
Особенно удачным будут финансовые вложения.
Представители этих знаков проявляют себя по-разному.
Овны, Львы и Стрельцы — заложники самой беспощадной стихии.
Звезды говорят, что Водолеи могут смело отправляться в кругосветное путешествие.
Даже не веря в гороскопы, не стоит пренебрегать тайными знаниями о каждом знаке зодиака.
С годами жизнь Весов, Водолеев и Близнецов может непредсказуемо измениться.
Астролог рассказала, с представителями каких знаков зодиака старость будет в радость.
Возраст кому-то пойдет на пользу, а кому-то — наоборот.
Безжалостная стихия не даст покоя представителям огненных знаков даже в старости.
Астролог советует запастись терпением.
Астролог советует Ракам, Скорпионом и Рыбам не кидаться из огня да в полымя.
Стало известно, что готовит Близнецам, Весам и Водолеям первый месяц лета.
Первый летний месяц станет в целом неплохим периодом для Тельцов, Дев и Козерогов.
В июне звезды покровительствуют тем, кто умеет веселиться, не выходя за рамки бюджета.