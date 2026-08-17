Осенняя лихорадка: педагоги, кассиры и сборщики заказов стали главными дефицитными специалистами Петербурга

Конец лета — время, когда город просыпается после отпусков. Но в этом году рынок труда в Петербурге разбушевался не на шутку. Вакансий становится все больше, а за сотрудников идет настоящая борьба.
Учителя снова в дефиците
Школы, колледжи и частные языковые центры судорожно добирают штат перед 1 сентября. В августе спрос на преподавателей подскочил сразу на 25%, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на hh.ru.
И это не случайный всплеск — точно такой же рост был и в начале лета.
Сейчас на учителей приходится около 3% от всех вакансий в городе. Школам критически не хватает предметников, а частному сектору — репетиторов и воспитателей.
Торговля трещит по швам: кассиры нужны всем
Осень для магазинов — горячая пора. Горожане возвращаются с дач, одевают детей к школе и обновляют гардероб. Покупательская активность растет, а вместе с ней — и нагрузка на торговые сети.
Чтобы справиться с наплывом людей, компании массово набирают временных рабочих. Число подработок в ретейле выросло на 60%.
Настоящий рекорд побили кассиры — спрос на них взлетел на космические 236%! Также магазинам катастрофически не хватает:
- Сборщиков онлайн-заказов (спрос вырос на 70%);
- Работников, которые раскладывают товары по полкам (+33%).
Аптекари, тренеры и классические продавцы
Самая частая вакансия в Петербурге прямо сейчас — это продавец-консультант или менеджер по продажам. На них приходится каждый 14-й поиск сотрудника в городе.
Но к концу лета подскочил спрос и на других специалистов:
- Фармацевты (+64%): аптеки готовятся к осеннему сезону простуд и заранее набирают штат.
- Фитнес-тренеры (+50%): петербуржцы массово возвращаются в спортзалы скидывать набранные за лето килограммы.
- Инженеры-электроники (+31%): импортозамещение и рост производства дают о себе знать.
Где платят самые большие деньги?
Найти работу сейчас легко, но где планка по зарплатам выше всего?
Если не брать в расчет IT-сферу, то самые «жирные» предложения получают:
- Топ-менеджеры и управленцы — в среднем 150 000 рублей.
- Строители — около 112 400 рублей.
- Водители и логисты — в районе 110 600 рублей.
Ранее «Городовой» рассказывал, кем хотят работать в Петербурге и где реально платят сотни тысяч.