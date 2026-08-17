Осенняя лихорадка: педагоги, кассиры и сборщики заказов стали главными дефицитными специалистами Петербурга

Петербургу срочно понадобились тысячи новых работников.

Конец лета — время, когда город просыпается после отпусков. Но в этом году рынок труда в Петербурге разбушевался не на шутку. Вакансий становится все больше, а за сотрудников идет настоящая борьба.

Учителя снова в дефиците

Школы, колледжи и частные языковые центры судорожно добирают штат перед 1 сентября. В августе спрос на преподавателей подскочил сразу на 25%, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на hh.ru.

И это не случайный всплеск — точно такой же рост был и в начале лета.

Сейчас на учителей приходится около 3% от всех вакансий в городе. Школам критически не хватает предметников, а частному сектору — репетиторов и воспитателей.

Торговля трещит по швам: кассиры нужны всем

Осень для магазинов — горячая пора. Горожане возвращаются с дач, одевают детей к школе и обновляют гардероб. Покупательская активность растет, а вместе с ней — и нагрузка на торговые сети.

Чтобы справиться с наплывом людей, компании массово набирают временных рабочих. Число подработок в ретейле выросло на 60%.

Настоящий рекорд побили кассиры — спрос на них взлетел на космические 236%! Также магазинам катастрофически не хватает:

Сборщиков онлайн-заказов (спрос вырос на 70%);

Работников, которые раскладывают товары по полкам (+33%).

Аптекари, тренеры и классические продавцы

Самая частая вакансия в Петербурге прямо сейчас — это продавец-консультант или менеджер по продажам. На них приходится каждый 14-й поиск сотрудника в городе.

Но к концу лета подскочил спрос и на других специалистов:

Фармацевты (+64%): аптеки готовятся к осеннему сезону простуд и заранее набирают штат.

аптеки готовятся к осеннему сезону простуд и заранее набирают штат. Фитнес-тренеры (+50%): петербуржцы массово возвращаются в спортзалы скидывать набранные за лето килограммы.

петербуржцы массово возвращаются в спортзалы скидывать набранные за лето килограммы. Инженеры-электроники (+31%): импортозамещение и рост производства дают о себе знать.

Где платят самые большие деньги?

Найти работу сейчас легко, но где планка по зарплатам выше всего?

Если не брать в расчет IT-сферу, то самые «жирные» предложения получают:

Топ-менеджеры и управленцы — в среднем 150 000 рублей. Строители — около 112 400 рублей. Водители и логисты — в районе 110 600 рублей.

Ранее «Городовой» рассказывал, кем хотят работать в Петербурге и где реально платят сотни тысяч.