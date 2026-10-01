Сентябрь прошёл, сил больше нет: почему в октябре «штормит» и школьников, и родителей

Психолог рассказал, как восстановиться после активного месяца учебы.

На календаре октябрь, а у вас ощущение, что учебный год длится уже вечность? Ребенок с трудом встает по утрам, капризничает над уроками, а вы сами готовы взорваться из-за любой мелочи?

Остановитесь и выдохните. С вами и вашим ребенком всё в порядке. Это не лень и не испортившийся характер. Это закономерный спад.

Детский психолог Анна Вакалюк объяснила "Городовому, почему силы кончились так быстро и как вернуть мир в дом.

Почему ресурсы на нуле уже через месяц?

В сентябре нас всех тащит вперед новизна и адреналин. Новый класс, красивые тетради, встречи с друзьями — на этом заряде можно продержаться пару недель. Но к октябрю эффект новизны проходит. А вот нагрузка остается.

Вот куда на самом деле уходят силы:

Мозг работает на пределе. Ребенок не просто учит правила. Он привыкает к новым учителям, пытается вписаться в коллектив и постоянно держит себя в руках.

Ребенок не просто учит правила. Он привыкает к новым учителям, пытается вписаться в коллектив и постоянно держит себя в руках. Осень берет свое. Солнца становится меньше. Организм начинает вырабатывать больше мелатонина — гормона сна. Нас буквально клонит в сон сама природа.

Солнца становится меньше. Организм начинает вырабатывать больше мелатонина — гормона сна. Нас буквально клонит в сон сама природа. Родительское выгорание. Взрослые тратят море энергии на логистику, школьные чаты, проверку уроков и личные тревоги.

"Через месяц учебного года усталость — чаще не слабость и не лень, а закономерная реакция на перегрузку. В сентябре все мобилизуются на новизне и адреналине, а к октябрю новизна спадает, нагрузка остается, и силы заканчиваются", - отмечает эксперт.

В итоге напряжение есть, а восстановления нет. Ресурс быстро сгорает.

Шаг 1. Закрываем базовые потребности

Нельзя требовать от машины ездить без топлива. Не ждите от ребенка успехов, пока не наладите базу.

Сон — это главное. Сдвиньте режим. Уберите гаджеты за час до сна. Свет от экранов мешает мозгу расслабиться.

Сдвиньте режим. Уберите гаджеты за час до сна. Свет от экранов мешает мозгу расслабиться. Тишина после школы. Приходя домой, ребенок должен хотя бы 30–40 минут побыть в покое. Не задавайте с порога вопрос: «Что получил?». Дайте ему просто поваляться или поиграть. Это называется эмоциональной разгрузкой.

Приходя домой, ребенок должен хотя бы 30–40 минут побыть в покое. Не задавайте с порога вопрос: «Что получил?». Дайте ему просто поваляться или поиграть. Это называется эмоциональной разгрузкой. Движение и свет. Гуляйте днём, пока светло. Поймать немного солнечных лучей сейчас жизненно необходимо.

Шаг 2. Срезаем всё лишнее

Не пытайтесь быть идеальными. На период адаптации важно снизить планку.

"На период адаптации можно убрать один-два кружка, не требовать идеального выполнения всех заданий и не догонять все в выходные. Учебу лучше строить короткими блоками с паузами, а сложное делать в пик энергии. Ребенку важно дать немного выбора и контакта без нотаций, а родителю — сначала позаботиться о себе, потому что истощенный взрослый не может быть опорой", - говорит психолог.

Шаг 3. Меняем подход к домашке

Сидеть за уроками по три часа подряд — бесполезно и вредно. Мозг просто отключается.

Делите работу на части. Учитесь по схеме: 20–25 минут работы, затем 5 минут перерыва. Засекайте таймер.

Учитесь по схеме: 20–25 минут работы, затем 5 минут перерыва. Засекайте таймер. Сложное — вначале. Делайте трудные предметы, пока есть хоть какой-то запас энергии.

Делайте трудные предметы, пока есть хоть какой-то запас энергии. Дайте ребенку выбор. Спросите: «С чего начнем — с математики или с чтения?». Когда у ребенка есть ощущение контроля, он меньше сопротивляется.

Когда стоит насторожиться?

Обычная усталость проходит, если дать человеку отдохнуть. Но иногда ситуация выходит из-под контроля.

Обратитесь к специалисту (психологу или врачу), если больше двух недель вы видите эти симптомы:

Ребенок постоянно жалуется на боль в животе или голове перед школой.

Появились сильные нарушения сна или потеря аппетита.

Ребенок стал очень агрессивным или, наоборот, ушел в себя и ни на что не реагирует.

Наотрез отказывается выходить из дома.

В остальных случаях помогает простой рецепт: меньше давления, больше сна, доброго общения и посильной нагрузки. Помните: школьные годы пройдут, а ваши отношения с ребенком останутся.

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