Готовлю клубнику на зиму по методу томского агронома: 5 кустов дают 6–7 кг ягод без дополнительных подкормок летом

Осенняя подготовка клубники часто недооценивается, а именно от неё зависит, переживут ли кусты морозы.

Гибель клубники зимой обычно связана не с морозами, а с осенними ошибками. Многие дачники продолжают вносить азотные удобрения, стимулируя рост листьев в ущерб корням. В суровых регионах такой подход приводит к вымерзанию уже при −25 C. Чтобы растения пережили холода, их развитие нужно переориентировать.

Почему клубника вымерзает и как её подготовить

С кустов удаляют листья старше двух месяцев, оставляя молодую розетку в центре, и срезают усы. Междурядья пропалывают и рыхлят на глубину 6–7 см для доступа воздуха к корням. Если оставить клубнику на зиму неправильно, летом можно лишиться завязей. Главное — исключить азот: он гонит листву, а не укрепляет корневую шейку. Вместо этого растениям нужны фосфор и калий, которые повышают концентрацию сахаров в клеточном соке. Густой сок как антифриз, он предохраняет ткани от разрыва кристаллами льда.

Осенние подкормки и личный опыт автора

С 10 по 12 октября проводят полив: в 10 л воды растворяют 15 г суперфосфата и 8 г сульфата калия, настаивают 1 день. Расход — 1 л на 3–4 куста, после чего прикорневую зону мульчируют перегноем слоем 3–4 см. Через 5 дней грядки проливают настоем золы с борной кислотой: 150 г золы настаивают ночь в ведре тёплой воды, утром добавляют 5 г борной кислоты. Этот аптечный компонент усиливает усвоение калия. В конце сентября почву припудривают сухой золой и заделывают граблями.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова однажды оставила клубнику без осенней подкормки, и весной часть кустов погибла. С тех пор она строго соблюдает схему: суперфосфат, сульфат калия, зольный настой с борной кислотой и мульча. Совет от автора: не ленитесь удалять старые листья — именно в них зимуют возбудители болезней.

Грамотная осенняя подготовка помогает клубнике пережить морозы до −30 C под лёгким укрытием. Отказ от азота и ставка на фосфор и калий делают кусты сильнее, а урожай — обильнее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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