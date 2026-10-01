Разгон лимфы для лежебок: делаю 1 упражнение — и "оплывы" на боках ликвидируются, а отеки "сдуваются"

Упражнение, которое будет полезно для всех женщин

Сидячий образ жизни лишает мышцы тонуса, портит осанку и делает живот заметнее. Это влияет не только на внешний вид, но и на уверенность в себе. Автор Дзен-блога «Healthy» рассказал об одном простом упражнении, которое помогает подтянуть фигуру. Поза бабочки с наклоном вперед не требует усилий, но дает заметный результат.

Освойте технику выполнения

Сядьте на пол и выпрямите спину. Подтяните к себе ноги и соедините стопы вместе. Руками подтяните стопы ближе к тазу. На выдохе медленно наклоняйтесь вперед. В этом положении должно чувствоваться растяжение в спине, животе и бедрах. Задержитесь на 10–15 секунд, дышите глубоко. Вернитесь обратно и повторите 3–4 раза. Не делайте упражнение сразу после еды.

Оцените пользу для тела

Поза улучшает кровообращение в малом тазу и снимает напряжение с поясницы. Она запускает мягкий массаж живота для лучшего пищеварения и сжигания жира. Растягивает спину и шею, помогая снять отеки и усталость с лица. Регулярное выполнение возвращает мышцам тонус и улучшает осанку. Это настоящая находка для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Дополнительные лайфхаки

Выполняйте упражнение утром натощак или вечером перед сном. Для усиления эффекта добавьте глубокое дыхание: на выдохе наклоняйтесь чуть ниже. Если чувствуете дискомфорт в коленях, подложите под бедра небольшие подушки. Со временем можно увеличить время удержания до 30 секунд. Регулярность важнее интенсивности.

Личный опыт

По наблюдениям Алины Владимировой, автора сайта «Городовой», поза бабочки особенно выручает тех, кто много работает за компьютером. Алина Владимирова заметила, что после десяти минут наклона вперед уходит тяжесть в пояснице, а лицо выглядит свежее. Ее фишка — выполнять упражнение сразу после рабочего дня, пока готовится ужин. Она садится на коврик у плиты и делает три подхода, совмещая растяжку с повседневными делами. Такой подход не требует отдельного времени и быстро становится привычкой.

Фото: Сгенерировано ИИ

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